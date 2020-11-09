Багато український культурних діячів та політиків приєдналися до цьогорічного радіодиктанту, який пройшов 9 листопада о 9:30. Зокрема, взяли участь мовний омбудсмен Тарас Кремінь та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Журналісти 24 каналу спостерігали за тим, як українці писали радіодиктант національної єдності у 2020 році. Хто з політиків та відомих діячів теж приєдналися до цього флешмобу – читайте у матеріалі.

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Зазначимо, текст радіодиктанту створив письменник і видавець Іван Малкович, а читала його акторка Римма Зюбіна. Цього року диктант мав назву "Виклики книжкової ери".

Хто з політиків і відомих діячів писав радіодиктант-2020

Участь у радіодиктанті взяв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він відзначив, що для нього це знакова подія, яка заряджає енергією, духовністю й натхненням.

"Диктант щороку об’єднує довкола нашої рідної мови мільйони українців з усього світу. Адже українська мова — неперевершена, витончена та мелодійна. Це наш культурний скарб, який ми маємо цінувати та оберігати", – написав Шмигаль у фейсбуці.

Також до цього флешмобу приєдналася заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазналася, що цього року вперше писала радіодиктант і робила це в пам'ять професора Олександра Пономаріва, який, на жаль, не так давно помер.

Помітили у бібліотеці імені Вернадського і голову партії "Голос" Кіру Рудик. За її словами, участь у написанні радіокитанту – це чудовий спосіб показати, що ми єдині.

"Сиділа за першою партою та хвилювалась, як у школі. Коли я думаю про всіх українців, великих і маленьких, які одночасно сьогодні писали диктант, сконцентровано, – в мене щемить серце, приблизно так само, як коли співаю гімн України. Відчуття єдності та приналежності", – написала вона.

Також радіодиктант писав мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він зізнався, що під час підготовки перечитав твори Івана Малковича, який став автором тексту. Приєднався до флешмобу і заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. Проте чиновник не коментував цю подію.

Писала радіодиктант і акторка Наталія Сумська разом із заслуженою артисткою України Анжелікою Рудницькою. Остання навіть поділилася цим у фейсбуці.

Відомо, що диктант писали працівники Посольств України у різних куточках світу. Зокрема, долучився колектив Посольства України у Південній Африці.

"Це фантастичні відчуття та емоції, особливо, коли працюєш так далеко від дому, а душею – в одному з куточків України. Окрім того, радіодиктант – це чудова нагода перевірити свої знання мови та залишатися в тонусі", – написали вони у фейсбуці.

Також писали Всеукраїнський диктант національної єдності писали члени Посольстві України в столиці Македонії – Скоп'є та колективи українського посольства у Грузії, Болгарії, Лівані тощо.

Цікаво, що до написання радіодиктанту долучилися також незрячі діти з харківського спецінтернату.

Додамо, що радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Текст диктанту оприлюднять на сайті "Українського радіо" 11 листопада об 11:00. Для тих, хто не встиг написати диктант під час прямого ефіру, можна це зробити, передивившись запис акції.

Дивіться відеозапис радіодиктанту-2020:

Додамо, що радіодиктант після написання можна надіслати на перевірку. Аркуш паперу з текстом диктанту можна сфотографувати чи відсканувати і надіслати на електронну адресу rd@ukr.radio до 23:59 10 листопада.

Або надіслати поштою за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше 10 листопада.