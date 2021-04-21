Діти зможуть створювати подкасти та брати інтерв’ю: у Києві запустили перше радіо для школярів

У Києві в тестовому режимі запрацювало перше онлайн-радіо П.О.Р.Ш. для школярів. Діти там зможуть дослідити механізми створення подкастів, брати інтерв’ю та складати музичні добірки.

До радіо можна долучитись на сайті або через додаток, який можна завантажити на Google Play або App Store.

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Чому саме така назва? Абревіатура назви П.О.Р.Ш. розшифровується як перше онлайн-радіо “Школа”. Сам проєкт ініційований Освітньою агенцією Києва.

Автори проєкту хочуть залучити учнівську молодь до створення цікавого контенту для своїх однолітків.

Що учні зможуть робити в онлайн-радіо

самостійно створювати онлайн подкасти,

розробляти власні авторські програми,

складати музичні підбірки,

проводити інтерв’ю з цікавими особистостями: відомими киянами, освітянами, батьками, шкільними друзями тощо.

Цікаво, що деякі київські школи вже планують запускати роботу радіо П.О.Р.Ш. під час виховних годин та на перервах. На школярів очікують інтелектуальні вікторини з подарунками, а також можливість передавати вітання друзям та замовляти пісні.

Таким чином у школярів з’явиться ще одна додаткова можливість навчитися презентувати себе, вести дискусії та спробувати себе в ролі діджея,

– розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, з учнями працюватимуть професійні радіоведучі, медіапсихологи та медіаексперти, які ділитимуться своїм досвідом та порадами.

Окрім того, школярів навчатимуть медіаграмотності, критичному мисленню, а також розкажуть про основи журналістської етики.

А вже після локдауну столичні школярі зможуть спробувати себе в радіожурналістиці.

До слова, уряд ухвалив постанову про стипендії для учнів. Так, 270 школярів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 гривень. Також грошову винагороду отримають переможці шкільних олімпіад.