До радіо можна долучитись на сайті або через додаток, який можна завантажити на Google Play або App Store.

До теми Чи можуть школи продовжити навчання влітку: відповідь МОН

Чому саме така назва? Абревіатура назви П.О.Р.Ш. розшифровується як перше онлайн-радіо “Школа”. Сам проєкт ініційований Освітньою агенцією Києва.

Автори проєкту хочуть залучити учнівську молодь до створення цікавого контенту для своїх однолітків.

Що учні зможуть робити в онлайн-радіо

самостійно створювати онлайн подкасти,

розробляти власні авторські програми,

складати музичні підбірки,

проводити інтерв’ю з цікавими особистостями: відомими киянами, освітянами, батьками, шкільними друзями тощо.

Цікаво, що деякі київські школи вже планують запускати роботу радіо П.О.Р.Ш. під час виховних годин та на перервах. На школярів очікують інтелектуальні вікторини з подарунками, а також можливість передавати вітання друзям та замовляти пісні.

Таким чином у школярів з’явиться ще одна додаткова можливість навчитися презентувати себе, вести дискусії та спробувати себе в ролі діджея,

– розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, з учнями працюватимуть професійні радіоведучі, медіапсихологи та медіаексперти, які ділитимуться своїм досвідом та порадами.

Окрім того, школярів навчатимуть медіаграмотності, критичному мисленню, а також розкажуть про основи журналістської етики.

А вже після локдауну столичні школярі зможуть спробувати себе в радіожурналістиці.

До слова, уряд ухвалив постанову про стипендії для учнів. Так, 270 школярів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 гривень. Також грошову винагороду отримають переможці шкільних олімпіад.