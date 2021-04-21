До радіо можна долучитись на сайті або через додаток, який можна завантажити на Google Play або App Store.
До теми Чи можуть школи продовжити навчання влітку: відповідь МОН
Чому саме така назва? Абревіатура назви П.О.Р.Ш. розшифровується як перше онлайн-радіо “Школа”. Сам проєкт ініційований Освітньою агенцією Києва.
Автори проєкту хочуть залучити учнівську молодь до створення цікавого контенту для своїх однолітків.
Що учні зможуть робити в онлайн-радіо
- самостійно створювати онлайн подкасти,
- розробляти власні авторські програми,
- складати музичні підбірки,
- проводити інтерв’ю з цікавими особистостями: відомими киянами, освітянами, батьками, шкільними друзями тощо.
Цікаво, що деякі київські школи вже планують запускати роботу радіо П.О.Р.Ш. під час виховних годин та на перервах. На школярів очікують інтелектуальні вікторини з подарунками, а також можливість передавати вітання друзям та замовляти пісні.
Таким чином у школярів з’явиться ще одна додаткова можливість навчитися презентувати себе, вести дискусії та спробувати себе в ролі діджея,
– розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
За його словами, з учнями працюватимуть професійні радіоведучі, медіапсихологи та медіаексперти, які ділитимуться своїм досвідом та порадами.
Окрім того, школярів навчатимуть медіаграмотності, критичному мисленню, а також розкажуть про основи журналістської етики.
А вже після локдауну столичні школярі зможуть спробувати себе в радіожурналістиці.
До слова, уряд ухвалив постанову про стипендії для учнів. Так, 270 школярів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 гривень. Також грошову винагороду отримають переможці шкільних олімпіад.