Майже 30 нардепів зі "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про скасування штрафів за недотримання мовного законодавства. Одним з авторів законопроєкту є Максим Бужанський. На його думку, працівники сфери послуг мають право надавати послуги тією мовою, якою вони хочуть.

Законопроєкт №4528 з'явився на сайті Верховної Ради.

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Авторами закону є 28 нардепів партії "Слуга народу". Серед них: Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Олександр Качура, Євгеній Брагар.

Сам Бужанський у своєму телеграм-каналі написав, що давно збирався подати цей проєкт закону, але не хотів давати приводи для протестів перед ухваленням бюджету.

З 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, весь бізнес має працювати державною мовою, інакше штраф. Не маленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний тільки платити податки й нічого більше, інші – регулюють ринок,

– заявив Бужанський.

Він додав, що не хоче нічого міняти частинами у законі, бо він "весь кривий". Також Бужанський запропонував "просто скасувати ці штрафи".

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На думку Бужанського, працівники сфери послуг мають право надавати послуги тією мовою, якою вони хочуть.

Не треба розповідати перукарям, якою мовою їм стригти, і шиномонтажникам, якою мовою міняти колесо. Вони заплатили податки, і більше нічим нікому не зобов'язані, крім своїх сімей,

– переконаний нардеп.

Що варто знати про мовний закон

Вже у 2021 всі заклади обслуговування держави будуть зобов'язані надавати інформацію українською мовою.

Обов'язкове спілкування українською стосується усієї сфер послуг, зокрема: кав'ярень, ресторанів, перукарень, кінотеатрів та спортзалів.

Спершу для тих, хто не зможе перейти на державну мову, будуть проводити бесіди, попереджати та надавати відповідну інформацію. Лише у випадку, якщо бесіди не допоможуть – використовуватимуть штрафи.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу