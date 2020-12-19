Днями Сергій Шкарлет очолив Міністерство освіти і науки. Щоправда, далеко не всі зраділи його призначенню. І річ не лише у скандалах, з якими він пов'язаний, але й з тим, що під час голосування у Раді кандидатуру Шкарлета підтримали більше нардепів, ніж було фактично у сесійній залі.

Мовиться ні про що інше, як про кнопкодавство. І тепер у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади. Картка документа №4525 з'явилася на сайті парламенту.

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Авторами постанови вказані народні депутати фракцій "Голос" і "Європейська солідарність". Однак текст постанови поки не оприлюднили. Раніше представники обох фракцій заявили про намір звернутися до суду з оскарженням призначення Шкарлета на посаду.

Представники "Голосу" заявили про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета. Фракція "Європейська солідарність" також заявила про порушення під час голосування і звернулася до регламентного комітету з вимогою розглянути ситуацію, що склалася.

Що відомо про призначення Шкарлета

17 грудня Рада підтримала кандидатуру Сергія Шкарлета, який до цього був у статусі виконувача обов'язків, на посаду очільники МОНу.

За його призначення проголосувало 226 парламентарів. Однак, присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба".

Під час попереднього обговорення його кандидатури депутати пригадали плагіат у його наукових роботах, а також роботу на "Партію регіонів" та "крило" ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника.

Більше про скандали, що пов'язані зі Шкарлетом – читайте у матеріалі 24 каналу.