У Раді з'явився проєкт постанови про звільнення Шкарлета
Днями Сергій Шкарлет очолив Міністерство освіти і науки. Щоправда, далеко не всі зраділи його призначенню. І річ не лише у скандалах, з якими він пов'язаний, але й з тим, що під час голосування у Раді кандидатуру Шкарлета підтримали більше нардепів, ніж було фактично у сесійній залі.
Мовиться ні про що інше, як про кнопкодавство. І тепер у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади. Картка документа №4525 з'явилася на сайті парламенту.
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Авторами постанови вказані народні депутати фракцій "Голос" і "Європейська солідарність". Однак текст постанови поки не оприлюднили. Раніше представники обох фракцій заявили про намір звернутися до суду з оскарженням призначення Шкарлета на посаду.
Представники "Голосу" заявили про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета. Фракція "Європейська солідарність" також заявила про порушення під час голосування і звернулася до регламентного комітету з вимогою розглянути ситуацію, що склалася.
Що відомо про призначення Шкарлета
- 17 грудня Рада підтримала кандидатуру Сергія Шкарлета, який до цього був у статусі виконувача обов'язків, на посаду очільники МОНу.
- За його призначення проголосувало 226 парламентарів. Однак, присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба".
- Під час попереднього обговорення його кандидатури депутати пригадали плагіат у його наукових роботах, а також роботу на "Партію регіонів" та "крило" ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника.
Джерело: 24 канал
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