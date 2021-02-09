Відтермінували зміни та прибрали норми: у Раді зареєстрували законопроєкт щодо старшої школи

Джерело:Верховна Рада
На сайті Верховної Ради зареєстрували новий законопроєкт № 4629-1 про внесення змін до деяких законів щодо мережі ліцеїв для запровадження профільної шкільної освіти. Там, зокрема, відтермінували зміни впровадження реформи – з 2024 на 2027 рік.
А все для того, щоб зупинити процес закриття шкіл. Депутатка Юлія Гришина розповіла, що Комітет ВР з питань освіти разом з МОН розробив законопроєкт про мережу старшої школи.
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Гришина у фейсбуці наголосила, що депутати зберегли можливості для продовження реформи і розбудови мережі, але створили нові механізми.
Основні тези законопроєкту:
Додамо, що тексту законопроєкту поки не оприлюднили.
А міністр освіти Сергій Шкралет наголосив, що учні, батьки та вчителі хвилюються щодо навчання у старшій школі.
Ще раз наголошую, що кожна дитина, яка виявить бажання навчатися в 10 – 11 (12) класах, матиме таку змогу. У законі є норми, які потребують доопрацювання разом з профільним комітетом ВР. Вже напрацьовані зміни, зокрема плануємо розширити повноваження засновників при створенні ліцеїв,
– зазначив він.
До слова, згідно з реформою НУШ заклади середньої освіти мають переформатуватися:
Нова система остаточно має запрацювати від 2027 року (коли до профільних ліцеїв доростуть учні НУШ, які зараз вчаться в третьому класі). Детальніше про це – читайте за посиланням.