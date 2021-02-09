На сайті Верховної Ради зареєстрували новий законопроєкт № 4629-1 про внесення змін до деяких законів щодо мережі ліцеїв для запровадження профільної шкільної освіти. Там, зокрема, відтермінували зміни впровадження реформи – з 2024 на 2027 рік.

А все для того, щоб зупинити процес закриття шкіл. Депутатка Юлія Гришина розповіла, що Комітет ВР з питань освіти разом з МОН розробив законопроєкт про мережу старшої школи.

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Гришина у фейсбуці наголосила, що депутати зберегли можливості для продовження реформи і розбудови мережі, але створили нові механізми.

Основні тези законопроєкту:

Розширюють поняття "безпечний освітній простір" на всі ланки освіти. Дошкільнята, студенти і школярі – усі мають навчатися у безпечному середовищі. І врегульовують питання освіти дітей, які довго перебувають на лікуванні.

Громада матиме право створювати і утримувати ліцеї на базі опорних шкіл. Головне – бути спроможним це зробити і дотримуватись вимог законодавства.

Прибрали норму про "50 тисяч". Якщо зміни ухвалять, то будь-яка громада, яка буде здатна заснувати і утримувати ліцей, буде мати таку можливість.

Формалізують випадки, коли громада може утримувати заклади трьох рівнів середньої освіти із забезпеченням якісного вибору профілей для дітей.

Відтерміновують зміни, які мали відбутися до 2022-2024 років – до 2027 року. "Це не стане загрозою для реформи, але зробить перехід не таким болісним", – вважає Гришина.

Нададуть доручення уряду закласти окремі кошти для регіонів на створення та формування мережі старшої школи.

Додамо, що тексту законопроєкту поки не оприлюднили.

А міністр освіти Сергій Шкралет наголосив, що учні, батьки та вчителі хвилюються щодо навчання у старшій школі.

Ще раз наголошую, що кожна дитина, яка виявить бажання навчатися в 10 – 11 (12) класах, матиме таку змогу. У законі є норми, які потребують доопрацювання разом з профільним комітетом ВР. Вже напрацьовані зміни, зокрема плануємо розширити повноваження засновників при створенні ліцеїв,

– зазначив він.

До слова, згідно з реформою НУШ заклади середньої освіти мають переформатуватися:

1 – 4 класи – це початкова освіта,

5 – 9 класи – це базова освіта (заклади називатимуться гімназіями)

10 – 12 класи – це профільна освіта (будуть створені ліцеї).

Нова система остаточно має запрацювати від 2027 року (коли до профільних ліцеїв доростуть учні НУШ, які зараз вчаться в третьому класі). Детальніше про це – читайте за посиланням.