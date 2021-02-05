У Верховній Раді пропонують звільнити випускників від ДПА у 2021 році: деталі

Народні депутати зареєстрували в Раді законопроєкт, яким пропонують звільнити від ДПА випускників, які цього року закінчують школу, та дати їм право вибирати вид оцінювання їхніх результатів навчання.

Джерело: Верховна Рада

Автори законопроєкту вважають, що прийняття такого рішення зменшить до мінімуму ризики захворювання на коронавірус серед учнів під час проведення ЗНО.

До теми Яким буде ЗНО з української мови у 2021 році та кому потрібно складати тестування з літератури

У документі нардепи пояснили, що з березня 2020 року навчання в школах здійснювалося переважно в дистанційному форматі. Тому через пандемію варто надати учням права обирати вид оцінювання результатів їх навчання.

Так, у законопроєкті запропоновано три варіанти вибору оцінювання досягнень учнів:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Окрім того, за словами депутатів, реалізація цього законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із Держбюджету України. Ініціаторами законопроєкту стали Лариса Білозір, Геннадій Вацак, Марина Нікітіна, Юлія Яцик та інші.

Нагадаємо, що минулого навчального року випускники шкіл рішенням Ради також були звільнені від ДПА через епідемічну ситуацію в країні. Участь у ЗНО брали лише ті учні, які вступали до закладів вищої освіти.

Зазначимо, що цього року МОН разом з УЦОЯО розробив декілька варіантів проведення ЗНО. Формат проведення тестувань буде залежати від епідемічної ситуації в Україні. Розгляд цього питання запланований на першу половину березня.

А цього понедірка, 1 лютого розпочалася реєстрація учасників на ЗНО. Вона триватиме до 5 березня 2021 року включно.