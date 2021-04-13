Рада звільнила випускників шкіл від ДПА

Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов'язкової державної підсумкової атестації у 2021 році. Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні 13 квітня.

Випускникам дозволили не складати ДПА через карантин і пандемію коронавірусу. Рішення схвалили 298 народних депутатів. Реалізація цього законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із Держбюджету.

Читайте також Явка на пробне ЗНО склала 93-95%, – Міносвіти

У зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання COVID-19, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації,

– мовиться у законі.

ДПА можна складати за бажанням

Закон також передбачає, що випускники можуть обирати, у якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зауважимо, випускників вирішили звільнити від ДПА, аби зменшити ризики захворювання на коронавірус.

ЗНО треба для вступу

Раніше від проходження ДПА звільнили учнів 4 та 9 класів . Так, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від тестування, зроблять запис "звільнений(а)".Сергій Шкарлет пояснив, що це зробили для того , щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися в школах очно.

Проте ЗНО для вступу у заклади вищої освіти залишається обов’язковим. Так, для абітурієнтів, які планують вступати до вишів, ЗНО будуть проводити в установлені терміни.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Чи проводили ДПА у 2020 році