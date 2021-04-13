Випускникам дозволили не складати ДПА через карантин і пандемію коронавірусу. Рішення схвалили 298 народних депутатів. Реалізація цього законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із Держбюджету.
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У зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання COVID-19, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації,
– мовиться у законі.
ДПА можна складати за бажанням
Закон також передбачає, що випускники можуть обирати, у якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:
- за допомогою річного оцінювання;
- через державну підсумкову атестацію;
- через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Зауважимо, випускників вирішили звільнити від ДПА, аби зменшити ризики захворювання на коронавірус.
ЗНО треба для вступу
Проте ЗНО для вступу у заклади вищої освіти залишається обов’язковим. Так, для абітурієнтів, які планують вступати до вишів, ЗНО будуть проводити в установлені терміни.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу
Чи проводили ДПА у 2020 році
- Минулого року через складну ситуацію з COVID-19 обов’язкову державну підсумкову атестацію для випускників також скасували – для тих учнів, які не вступали до вишів. Водночас випускники могли скласти ДПА у формі ЗНО за бажанням.
- Тоді до кінця червня частина одинадцятикласників отримала атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стояла позначка "звільнено".