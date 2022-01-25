Експерти відзначають, що в Україні найпоширенішим видом порушення академічної недоброчесності є саме плагіат (включно з використанням робіт і дисертацій, які продаються на комерційній основі) та списування.

До теми Шкарлет, псевдонауковець та токсичний ректор: хто отримав антипремію 2021 року

Тому депутати ВРУ 25 січня прийняли за основу законопроєкт №5461 про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо відповідальності за плагіат. "За" проголосувало 250 нардепів, а утрималися – лише 36.

У Раді додають, що законопроєкт розроблено з метою встановлення академічної відповідальності за передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором.

Це дозволить ефективно протидіяти академічній недоброчесності, зокрема, практиці продажу академічних творів. Як саме каратимуть плагіаторів – поки невідомо.

До слова, у грудні 2021 року доцента Львівського аграрного університету Олега Соколовського виправдали у справі про хабарництво. Нагадаємо, що він за 400 доларів написав дипломну роботу замість свого студента.