Рада відтермінувала трансформацію санаторних шкіл ще на рік

Верховна Рада відтермінувала ще на рік реорганізацію і ліквідацію санаторних шкіл-інтернатів. Тепер це планують зробити до 1 липня 2022 року.

Ухвалення відповідного законопроекту підтримали 276 народних депутатів на позачерговому планерному засіданні 13 квітня.

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Згідно із законопроєктом, реорганізація та ліквідація санаторних шкіл допускається тільки після узгодження проєкту відповідного рішення засновника з Міносвіти.

Також законом встановлюється, що засновники мають змінити тип закладу, реорганізувати або ліквідувати його протягом року з дня набрання чинності змін до Закону – до 1 липня 2022 року.



Окрім того, відповідно до Закону, майно реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл та шкіл-інтернатів має використовуватися виключно для забезпечення здобуття освіти дітьми та молоддю, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та охорони здоров’я.

Ухвалені зміни забезпечують можливість ширшого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи та школи-інтернати. Це допоможе сформувати освітню мережу у відповідності до потреб громади та забезпечити право дітей на освіту, – сказав Сергій Шкарлет.

В пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що у наразі в системі освіти функціонують 65 санаторних шкіл з пансіонами (інтернатами). У них навчаються 14 тисяч 548 учнів, в тому числі 552 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.