Рада ухвалила зміни до закону про вибори ректора у вишах

Верховна Рада ухвалила у другому читанні зміни до закону про вищу освіту щодо удосконалення процедури виборів ректорів вишів. За відповідне рішення проголосували 322 народні депутати.

Джерело: 24 канал

За словами нардепів, нинішня система виборів ректорів в університетах має кілька недоліків. Перш за все, вибори ректора вважаються такими, що не відбулися, якщо за одного з кандидатів не віддадуть 50% + 1 голос.

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Які зміни прийняли

Якщо у виборах взяли участь два і більше кандидатів, але жоден з них не набрав більше 50% голосів, то на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

Ректором вишу стане людина, яка набрала більше 50% серед виборців у першому турі або більше 50% голосів осіб, які взяли участь у голосуванні у другому турі.

Якщо вибори визнані такими, що не відбулись або жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, то протягом тижня визначать дати нового конкурсу на заміщення посади керівника вишу.

Скільки депутатів підтримали зміни до закону? Додамо, що у першому читанні за зміни до закону щодо виборів ректора проголосували 335 нардепів, а у другому читанні за відповідне рішення віддали свої голоси 322 депутати.



З22 депутати проголосували за зміни до закону щодо виборів ректора / Скриншот з Ради