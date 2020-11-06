Рада ухвалила законопроєкт про організацію навчання закладів професійної освіти
Народні депутати підтримали за основу та в цілому законопроєкт про організацію діяльності закладів професійної освіти із специфічними умовами навчання. Зокрема, проаналізують навантаження на студентів та викладачів.
Законопроект №4139 передбачає внесення змін до закону про організацію навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Відповідне рішення підтримали 281 народний депутат України, передає 24 канал.
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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що запропоновані зміни та доповнення передбачають:
- вирішення питання статусу та типу закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
- визначення основних повноважень та напрямів діяльності закладу;
- врегулювання питань управління закладом, прийому та відрахування студентів;
- оптимізацію та підвищення якості професійної підготовки поліцейських та управління системою підготовки кадрів;
- орієнтацію освітнього процесу на формування фахової та особистісної компетенцій;
- формування відповідної психологічної готовності та морально-ділових якостей майбутніх поліцейських;
- приведення у відповідність до законодавства обсяги навчального навантаження на студентів та викладачів.
Окрім того, цей законопроект враховує особливості підготовки поліцейських. Адже зараз підготовка правоохоронців проходить на базі деяких вишів МВС та 4 закладів Нацполіції (Академії патрульної поліції (Київ), Криворізької академії патрульної поліції, Рівненської академії патрульної поліції, Житомирського навчального центру підготовки поліцейських).
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