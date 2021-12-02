Рада ухвалила бюджет на 2022 рік: на що підуть гроші в сфері освіти

Верховна Рада України підтримала у другому читанні Держбюджет на 2022 рік. На освіту в ньому передбачено 153,7 мільярда гривень, а це на поналд 14 мільярдів більше, ніж у 2021 році. Основні витрати у сфері освіти підуть на школи.

Засідання Верховної Ради відбулося 2 грудня. "За" проєкт бюджету-2022 проголосували 268 нардепів.

До теми Бюджет-2022 остаточно схвалили в парламенті

Куди підуть гроші в сфері освіти

Освітня субвенція (зарплати педагогів) – 108,4 мільярда гривень .

. Субвенція для реформи Нової української школи (закупівля меблів, комп’ютерів, навчальних матеріалів, а також навчання вчителів) – 1,4 мільярда гривень (з яких 400 мільйонів – на підвищення кваліфікації педагогів).

(з яких 400 мільйонів – на підвищення кваліфікації педагогів). Обладнання для їдалень – 1,5 мільярда гривень .

. Пожежна безпека в школах – 1,5 мільярда гривень .

. Програма "Спроможна школа для кращих результатів" (для покращення освітнього середовища в школах) – 1 мільярд гривень .

. Підтримка осіб з ООП – 504,4 мільйона гривень.

Також передбачено кошти для:

підготовки кадрів закладами вищої та фахової передвищої освіти – 27,8 мільярда гривень ;

; виплат академічних стипендій – 5,14 мільярда гривень ;

; забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) досліджень – 830 мільйонів гривень ;

; фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти – 250 мільйонів гривень.

"Дякую народним депутатам за підтримку сфери освіти та науки України. Уже з грудня зарплата педагогів зросла на понад 8%, з 1 січня 2022 року передбачено збільшення академічних стипендій. А також уперше буде надано субвенцію на забезпечення пожежної безпеки в школах у розмірі 1,5 мільярда гривень", – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

До слова, з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%. Загалом посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень.

Як збільшиться зарплата вчителів:

зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшиться з 9 015 до 9 768 гривень;

зарплата вчителя ІІ категорії збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата вчителя І категорії збільшиться з 11 912 до 12 906 гривень;

зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 12 698 до 13 759 гривень;

зарплата директора школи збільшиться з 15 742 до 17 057 гривень;

зарплата асистента вчителя збільшиться з 10 338 до 11 200 гривень;

зарплата керівника гуртка збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата педагога-організатора І категорії збільшиться з 10 445 до 11 317 гривень.



Збільшення зарплати вчителів / Інфографіка МОН