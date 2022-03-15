Під час воєнного стану вчителі матимуть роботу і зарплату: Рада схвалила законопроєкт
15 березня 2022 , 16:26Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Держава дає гарантії працівникам закладів освіти щодо їхнього працевлаштування в умовах воєнного стану. Також їм обо'язково виплачуватимуть зарплату.
Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт. Так держава забезпечує безпечне освітнє середовище та освітній процес.
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Які гарантії дає держава
Згідно з ухваленим документом, держава надає гарантії:
- щодо організації освітнього процесу в дистанційному режимі (або ж в іншому, який безпечний для громадян);
- щодо збереження середніх зарплат, стипендій й інших виплат;
- щодо збереження місця роботи;
- щодо місця проживання (гуртожиток пансіон) та харчування.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 березня, в Україні продовжили воєнний стан до 25 квітня. За це проголосували 343 народні депутати.
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