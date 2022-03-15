Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт. Так держава забезпечує безпечне освітнє середовище та освітній процес.

Зверніть увагу Усі викладачі отримуватимуть зарплати, а студенти – стипендії, – Гришина

Які гарантії дає держава

Згідно з ухваленим документом, держава надає гарантії:

щодо організації освітнього процесу в дистанційному режимі (або ж в іншому, який безпечний для громадян);

щодо збереження середніх зарплат, стипендій й інших виплат;

щодо збереження місця роботи;

щодо місця проживання (гуртожиток пансіон) та харчування.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 березня, в Україні продовжили воєнний стан до 25 квітня. За це проголосували 343 народні депутати.

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