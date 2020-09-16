Верховна Рада провалила законопроєкт №3717, який мав врегулювати освітню діяльність у сфері вищої освіти для іноземців у першому читанні. Зокрема, йдеться про спробу узаконити навчання російською мовою у вишах.

І хоча голосування за проєкт закону провалили, його все ж відправили на повторне перше читання, пише 24 канал.

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Що мав на меті законопроєкт № 3717?

Суть його полягала в тому, що навчання іноземних студентів може здійснюватися іноземною мовою. Проте ескперти запевняють, що тут під іноземною мають на увазі російську мову.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що кількість іноземних студентів в нашій країні зростає, а тому Україна має реагувати на відповідний попит. "Виші мають право викладати одну або декілька дисциплін мовами ЄС. Таким чином, виші можуть навчати іноземних студентів українською, англійською, а в разі потреби й іншими мовами ЄС", – йдеться у повідомлені.

Запекла дискусія в Раді

За словами депутатки від "Слуги народу" Марії Мезенцевої, цей законопроєкт необхідно прийняти, щоб університети більше заробляли. Начебто 80 % студентів-іноземців приносять Україні 4 мільярди гривень.

Проте, під час промови в Раді депутат від партії "За майбутнє" Сергій Рудик заявив, щоб нардепи не велися на гроші, адже насправді цей закон Україні не потрібен.

"У нинішньому закону про вищу освіту виші мають право самі визначати, якою мовою викладати для студентів-іноземців. Такий закон не потрібен. Їм потрібно проголосувати за цей закон для мови-агресора (російської, – 24 канал)", – додав він.

А депутат від фракції ЄС Олег Синютка додав, що тут питання лежить не в юридичній чи освітній площині, освіту, це питання про русифікацію. Тобто так в Україні хочуть захистити російську мову.



Депутати провалили голосування за іноземну мову у вишах / Фото 24 канал

Під час обговорення між депутатами виникла запекла дискусія, дехто навіть кричав "Ганьба". Тож, народні депутати не прийняли законопроєкт за основу і відправили його на доопрацювання.