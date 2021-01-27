Рада підтримала зміни до закону щодо виборів ректора у вишах: деталі

Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до закону про вищу освіту щодо удосконалення процедури виборів ректорів вишів. За відповідне рішення проголосували 335 депутатів.

Джерело: 24 канал

Нардепи запевняють, що зараз система виборів ректорів в університетах має ряд недоліків. Перш за все, вибори ректора вважаються такими, що не відбулися, доки за одного з кандидатів не віддадуть 50%+1 голос. Цю норму потрібно змінювати.

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Додамо, що для того, аби зміни набрали чинності, Верховна Рада має ухвалити друге читання законопроєкту.

Ми вже на практиці маємо яскраві приклади, коли виборчий процес розпочався ще восени 2019 року і досі не завершився, а чергова спроба обрати ректора призначена на березень 2021 року,

– сказала депутатка Лариса Білозір.

Що планують змінити? Якщо у виборах взяли участь два і більше кандидатів, але жоден з них не набрав більше 50% голосів, то на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів. Так, ректором вишу стане людина, яка набрала більше 50% голосів, які мають право брати участь у виборах у першому турі, чи більше 50% голосів осіб, які взяли участь у голосуванні у другому турі.

Якщо вибори визнані такими, що не відбулись або жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, то протягом тижня оголошується новий конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти.