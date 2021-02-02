Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про вдосконалення процедури надання університетам статусу національного та можливості об’єднання університетів з таким статусом.

Джерело: Пресслужба Верховної Ради

Університети зі статусом національного можуть об’єднуватися, щоб створювати більш потужні заклади освіти. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів.

До теми Найкращі виші світу: українські університети опинилися в списках міжнародних рейтингів

За словами заступника голови ВР Руслана Стефанчука, метою законопроєкту є вдосконалення процедури надання вишам статусу національного, а науковим установам – статусу національного наукового центру.

"Це створить належні можливості управління закладами освіти та державним майном, що закріплено за ними", – додав він.

Про що йдеться у законопроєкті? Зокрема, тепер майно вишів (в тому числі які мають статус національного), яке не використовується в освітньому процесі та не забезпечує статутну діяльність, може безоплатно передаватись іншому закладу освіти або науковій установі за умови подальшого використання виключно на освітні або наукові потреби.