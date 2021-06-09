Таке рішення було ухвалено на засіданні комітету 9 червня. Члени освітнього комітету схвалили рекомендацію парламенту ухвалити цей законопроєкт: 8 людей – проголосували за, 3 – проти, 1 – утримався.

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Документом передбачено зняти обмеження на навчання для іноземців у вишах, зокрема російською мовою.

Депутат від ЄС Володимир В'ятрович також оцінив це рішення як чергову спробу наступу на українську мову.

Парламентський комітет з питань освіти підтримав русифікаторський проєкт 3717. Але він навіть не про освіту, він про мову. Це чергова спроба змінити функціонування української як державної. Тепер не через відповідний закон, а через закон про вищу освіту,

– написав він.

В'ятрович додав, що вони й надалі боротимуться проти прийняття цього законопроєкту, але тепер у Верховні Раді.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив категорично проти такої законодавчої ініціативи.

А депутатка від "Голосу" Наталія Піпа теж написала, що категорично проти таких змін. Офіційна позиція доведена всім членам комітету.

Що відомо про навчання іноземців у вишах російською

Ще 16 вересня 2020 року Верховна Рада не підтримала законопроект, яким планувалося зняти обмеження на навчання будь-якою мовою, зокрема і російською, у вишах для іноземців. За законопроект № 3717 в першому читанні проголосували лише 210 народних депутатів.

Згодом депутати спрямували законопроєкт на повторне перше читання до профільного комітету.

На сьогодні законом про вищу освіту передбачено, що виш має право прийняти рішення про викладання та навчання англійською мовою, забезпечивши при цьому можливість вивчення відповідних дисциплін державною мовою.

До слова, раніше голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак запевнив, що вони хочуть дозволити навчання іноземців в окремих групах будь-якою мовою. Наприклад: