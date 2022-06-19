Рада дозволила здобувати другу профтехосвіту за рахунок бюджету

Україна відчуває великий брак виробничих кадрів, війна лише посилила проблему. Її спробують вирішити безкоштовним навчанням в училищах.

Потреба у кваліфікованих працівниках в умовах війни сильно виросла. У Верховній Раді знайшли спосіб, який дозволить покращити ситуацію з кадрами.

Читайте також Як проходитиме навчальний процес в окупованому Мелітополі: поради батькам

Повторне здобуття профосвіти – за державні кошти

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №7293. Він спрямований на збільшення кількості людей, які захочуть здобути профтехосвіту.

Зокрема, прийнятий законопроєкт передбачає:

дозвіл на здобуття професійної освіти без здобуття повної загальної середньої освіти. Її можна буде здобути згодом впродовж всього життя;

можливість фінансування перепідготовки чи підвищення кваліфікації робітників за публічні кошти. Перекваліфікація та перепідготовка будуть спрямовані на короткострокові програми для забезпечення найбільш нагальних потреб держави;

дозвіл на безоплатне здобуття профосвіти за іншими професіями, але лише через 3 роки після закінчення попереднього безоплатного навчання та підтвердженого стажу не менше 2 років. Також для цього мають бути вільні місця після вступу тих, хто здобуває профтехосвіту вперше;

для вступу в училище тепер не потрібно мати прописку на території відповідної територіальної громади.

Таким чином парламентарі сподіваються підвищити кількість здобувачів профтехосвіти та забезпечити потреби держави у кваліфікованих працівниках для повоєнної відбудови України.

Новини освіти: останні події

Київська консерваторія вирішила залишити ім'я Чайковського. У Національній музичній академії виправдовують це тим, що музична спадщина композитора належить всьому світу, а не лише росіянам.

Україна активно працює над тим, щоб порвати будь-які політичні, культурні та інші зв'язки з росіянами. У школах Миколаєва відтепер не буде російськомовних класів – тепер навчання буде проводитися лише українською мовою.

Міністерство освіти хоче поновити навчання з 1 вересня. Звісно, до навчального процесу будуть нові вимоги, які спрямовані на забезпечення безпеки учнів. Рішення про вихід на офлайн навчання будуть приймати місцеві департаменти освіти.

Дивіться також – депутати заборонили російську музику у медіа та громадських місцях