Рада дозволила приватизувати майно вишів, яке вони не використовують

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє приватизувати майно закладів вищої освіти, яке вони не використовують понад 3 роки. Законопроєкт підтримали 290 народних депутатів.

Документ впорядковує використання майна закладами освіти – щорічний облік і звітування, можливість передачі майна іншому закладу та можливість приватизації такого майна.

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Зазначимо, що об’єкти та майно державних закладів освіти, які вони не використовують, можуть взяти в оренду для послуг, які не можуть надати безпосередньо виші.

Також майно можна приватизувати, у випадку невикористання його впродовж 3 років.

Майно закладів освіти, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами, може бути вкладом у спільну діяльність,

– вказано у законі.

До слова, уряд схвалив концепцію реалізації проєкту президентського університету. Його мають побудувати до жовтня 2023 року. Що передбачає концепція президентського вишу та які напрямки там будуть – читайте у статті.