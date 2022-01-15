П'ять креативних вправ, які допоможуть учням полюбити писати твори

Не всі діти люблять писати твори, проте цього вимагає шкільна програма. Експерти кажуть, що у цьому питанні дітям треба давати більше свободи. Нижче читайте ідеї, як заохотити школярів писати твори, відгуки та рецензії.

Написання твору – це творчий процес, але учні наперед знають тему і структуру чергового твору.

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Тому читайте 5 вправ, за допомогою яких можна навчити учнів творчо переосмислювати навчальний матеріал, аналізувати його, робити лаконічні акценти та розвинути творче мислення.

П'ять креативних вправ для допомоги учням

Вигадана історія за однією світлиною

За кожною світлиною минулого прихована реальна історія, а люди, які на ній зображені, мали свою неповторну долю. Вони про щось мріяли, ставили собі цілі та сподівалися на краще.

Запитайте в учнів, за яких обставин було зроблене фото, як ставляться одне до одного ті, хто на ньому зображений? Нехай школярі пофантазують.

Принцип виконання завдання: підготуйте одну або декілька ретросвітлин та запропонуйте учням, орієнтуючись на візуальні образи, спробувати відтворити чи вигадати власну історію про тих, хто на ній зображений.

Також у такому форматі можна запропонувати учням написати твір про біографію певної видатної особистості – письменника, поета, художника тощо. За яких часів було зроблене фото? Що відбувалося у житті цієї людини у зазначений період тощо.



Святковий вертеп митців в одній з львівських квартир / Фото СБУ

Для орієнтовних підказок при написанні твору можна поставити кілька навідних запитань:

Де була зроблена світлина?

Хто ці люди, що на ній зображені, звідки вони?

Які між ними стосунки?

Про що вони думають, переживають, яким життям живуть?

Як у майбутньому склалася доля героїв зі світлини?

Твір-рецензія

Хороша книга після публікації не залишає байдужими читачів чи літературознавців. Згодом з'являються відгуки, коментарі та критика. Їх написання – важка робота, яка потребує глибокого розуміння твору.

Школярі можуть спробувати себе у цій ролі. У такий спосіб написання твору перетвориться зі звичайного переказування змісту тексту на його аналітичне переосмислення.

Принцип виконання вправи: оберіть певний програмний твір чи фільм та запропонуйте учням уявити себе у ролі експертів-критиків, написавши аналітичний відгук чи рецензію з професійним обґрунтуванням. Такі вправи можуть розпалити в учнів творчий азарт і закохати їх у написання творів.

Твір зі 100 слів

Написати твір, що складатиметься чітко зі ста слів – це не зовсім легке завдання, хоча так здається на перший погляд.

Принцип виконання вправи: оберіть тему та запропонуйте учням написати твір зі ста слів. Обов'язкова умова – твір має зберігати структуру та виражати закінчену думку. Для ускладнення можна запропонувати використовувати певні вирази, фразеологізми, слова у переносному значенні та інше.

Щоб упоратися, учні мають бути лаконічним та водночас точними у висловлюваннях. Під час написання твору у такому форматі школярі вчаться чітко висловлюватись та дотримуватись структури.

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Влучний заголовок

Заголовок чи назва – це практично 50% успіху будь-якої книги, твору чи назви фільму. Часом журналісти, письменники та сценаристи витрачають години, щоб дібрати максимально влучний варіант.

Принцип виконання вправи: запропонуйте учням вигадати власні назви програмних чи загальновідомих оповідань відповідно до запропонованої стилістики.

Потім проведіть змагання класу чи окремих команд – кожен зачитує свою версію, а клас має здогадатися, про який саме твір йде мова. Обов'язкова умова – заголовок має максимально точно передавати зміст твору, при цьому не може містити імена його головних героїв.

Творче переосмислення

Такий прийом дозволить учням потренуватись у створенні різних форм літературної творчості. Виконання такої вправи дозволить школярам навчитися сприймати та оцінювати одну ситуацію під різним кутом зору.

Принцип виконання вправи: візьміть певний текст чи сюжет фільму та запропонуйте учням переписати його в іншому стилі. Наприклад, відому сцену з мелодрами представити як комедію, зберігаючи сюжет. Або класичний вірш переписати як новинний репортаж чи переосмислити його у формі есе та інше.