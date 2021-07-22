Інцидент трапився на Набережній. Відео зі скандалом, який правоохоронцям влаштувала педагогиня, опублікував очевидець події в мережі.

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За словами очевидця, Катерина Бояр та її чоловік були п’яними та їхали з нічного закладу.

Можливо затримання залишилося б непоміченим, якби жінка не виконала перекриття дороги, загрозу поліцейським і інші неналежні речі... Такий ось життєвий приклад учням. Такий ось педагог,

– написав він.

Директорка гімназії хамила поліцейським і навіть говорила, що вони намагалися її зґвалтувати. Водночас вона з чоловіком відмовилася проходити тест на алкоголь.

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У мерії Запоріжжя наразі не мають офіційної інформації про те, хто точно був за кермом. Але там підтвердили, що жінка на відео дійсно директорка гімназії Катерина Бояр.

За їх словами, зараз вона перебуває у відпустці, і чиновники не можуть викликати її для роз'яснень. І додали, що розберуться, коли Катерина Бояр вийде на роботу.



Директорка гімназії №54 Катерина Бояр / Скриншот з сайту закладу освіти

До слова, у школі Запоріжжя стався конфлікт між директором і батьками, які вирішили продати килим із класу. Скандал дійшов навіть до поліції. Що сталося – читайте у статті.