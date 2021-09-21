Пункти щеплення у школах: уряд доручив регіонам забезпечити вакцинацію вчителів на місцях

Школи в Україні зможуть працювати в жовтій зоні, лише якщо там понад 80% вчителів вакциновано. Проте з цим проблема, адже далеко не всі заклади освіти мають достатню кількість щеплених працівників.

Тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль підняв питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти.

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Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

За його словами, необхідно забезпечити можливість та організацію вакцинації, зокрема вчителів та працівників шкіл, за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності у закладах освіти постійних пунктів щеплень.

Шмигаль також підкреслив, що у порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.

Жовта зона карантину в Україні

До слова, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

Обмеження жовтої зони карантину:

Масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.

На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.

Ресторанам і кафе дозволяють працювати до 24:00 години.

Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 осіб.

Окрім того, заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть COVID-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу).