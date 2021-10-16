Психологія потрібна старшокласникам як обов’язковий предмет у школі

Вчителі переконані, що в сучасній шкільній програмі бракує одного важливого предмета – психології. Так діти навчилися б розуміти себе, вирішувати конфлікти та контролювати свої емоції.

Вчителька Новопечерської школи Діана Мельникова каже, що шкільні програми перевантажені деяким неважливим матеріалом. На її думку, для старшокласників обов'язковим має бути курс психології.

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Чому підліткам треба у школі психологія

Розуміти себе – обов’язкова навичка сучасності

Часто можна почути фразу, що "сучасні діти забагато собі дозволяють, а наші батьки такого не говорили". Це насправді погано.

Саме тому кілька поколінь носять у собі травми все життя й не можуть проговорити й звільнитися від внутрішньої темряви. Бо "так не можна", "страшно", "що люди скажуть". Цілі покоління бояться осуду, нерозуміння й неприйняття,

– каже експертка.

Діані Мельниковій як вчительці не подобається, коли її учні завзято чи навіть агресивно починають з нею сперечатися. Іноді одночасно вдесятьох.

"Мені некомфортно так працювати. Ясна річ, я хочу, щоб усі тихенько сиділи, були вмотивованими й ловили кожне моє слово. Та попри те, що мені складно, розумію: дітям важливо проговорювати власні думки й емоції вголос, шукати відповіді не на самоті, а разом з іншими, усвідомлювати, що думати інакше – нормально", – додає педагогиня.

Саме такий підхід допомагає дітям розвиватися, відчувати свою значущість і вартісність.

За її словами, чути себе – це обов’язкова навичка сучасності. Підліток має розуміти, що з ним відбувається і чому, як розв’язувати проблеми, бачити в собі світлі й темні сторони, навчитися приймати себе, усвідомити власні травми тощо.

Сучасні підлітки мають говорити вголос

У кожного наступного покоління є певний травматичний досвід спілкування з попереднім. Конфлікт батьків і дітей – вічний, адже кожне покоління виховується в різних умовах. Тому люди формують світогляд, життєву філософію й установки («як правильно жити»).

Але те, що "правильно" для одних, не завжди є прийнятним для інших. І кожен може зробити власний, прийнятний для себе вибір, не порушуючи при цьому прав і свобод інших. Підліткам дуже важливо усвідомити: вибір вони мають зробити самі,

– додає експертка.

Для цього старшокласникам потрібен час і простір, щоб познайомитися із собою та своїми бажаннями і говорити про це вголос, а не потрапляти під тиск батьків, соціуму, «престижу» чи вибору друзів.

Приборкати власних "демонів" та контролювати емоції

Психологія допомагає розібратися з власними «демонами», які заважають вам бути щасливим. Чому більшість підлітків вибухають, засмучуються, починають страждати через найменшу дрібницю, найменший конфлікт? Бо вони не можуть ні з ким поділитися.

За словами вчительки, саме психологія допоможе уникнути газлайтингу, маніпуляцій, почуття провини, низької самооцінки та інших малоприємних факторів, які травмують і заважають керувати власним життям.

Поставити собі найважливіші питання

Дитячий досвід задає вектор майбутнього. Саме він визначає, наскільки вдалими будуть стосунки з коханими: чи це будуть рівність, ніжність і турбота, чи домінування, прагнення контролю, жертовність.

Також варто проговорити з підлітками сімейні цінності, бо вибір має бути свідомим. Чи потрібна власна родина? Навіщо? Як ви бачите своє сімейне життя, свого коханого/кохану? Чи потрібні вам діти? Для чого? Останнє питання – ключове, адже, на жаль, у нашому суспільстві діти нерідко з’являються не з любові, а через суспільні норми чи випадковість.

Саме виховання здорової особистості не лише допоможе дитині бути більш готовою до труднощів і почуватися щасливішою, а й забезпечить міцні теплі стосунки між батьками й дітьми.