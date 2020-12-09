Більше 50% студентів заявляють, що їх психічне здоров'я погіршилося з початку пандемії коронавірусу. Зокрема, через дистанційне навчання вони стали більше страждати від стресу, самотності, неспокою і депресії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Національною спілкою студентів (NUS), повідомляє видання BBC.

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Опитування проводилося в листопаді серед понад 4 тисяч студентів. Так, що понад половина з них зізналися, що на тлі коронавірусних обмежень погіршилося їхнє психічне здоров’я.

Дослідники зробили висновок, що скорочення взаємодії з іншими студентами дуже вдарило по студентах, адже через пандемію та дистанційне навчання деякі з них опинилися зовсім самотніми. Одинокість та ізоляція мали величезний вплив на їх самопочуття та настрій.

Але, попри ці труднощі, лише п'ята частина опитаних студентів звернулася за психологічною допомогою до фахівців.

У виданні розповіли про студента, який теж зіткнувся з погіршенням психічного здоров'я. Так, студент другого курсу журналістики Університету Саут-Бенк у Лондоні Шаакір через пандемію не мав очних занять, тому він відчуває самотність.

У деякі дні, як правило, я просто залишаюся в ліжку під ковдрою і сплю або листаю сцмережі в телефоні, а потім знову лягаю спати,

– сказав він.

Але, на щастя, його університет запропонував студентам комплексну підтримку психічного здоров'я, а тим, хто опинився на самоті, запропонували змінити житло.