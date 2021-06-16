Пройти онлайн-курс та виграти стипендію на навчання: нова можливість для школярів

Школа підприємництва та лідерства MBA Kids пропонує учням 7 – 11 класів пройти онлайн-курс "Основи підприємництва". Найуспішніші школярі отримають рік безкоштовного навчання за програмою освітнього закладу.

Участь в онлайн-курсі є безкоштовною. Щоб претендувати на стипендію, необхідно зареєструватись на платформі MBA Kids Online та успішно закінчити всі етапи.

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Конкурс на отримання стипендії загалом триватиме до 31 серпня 2021 року.

Що відомо про MBA Kids MBA Kids International – це школа підприємництва та лідерства для дітей та підлітків. У ній школярам допомагають обрати комфортну роль у бізнесі, визначатись із майбутньою професією, розвинути корисні навички та знайти своє місце у команді.



Програми MBA Kids International діють в Україні, Казахстані, Азербайджані та Бразилії.

Курс та етапи конкурсу

На гейміфікованій онлайн-платформі діти та підлітки розвиватимуть навички підприємництва, лідерства, тайм-менеджменту тощо.

Конкурс на отримання стипендії розділений на кілька етапів:

1 червня – 31 липня . Реєстрація на платформі МВА Kids Online та проходження курсу "Основи підприємництва".

. Реєстрація на платформі МВА Kids Online та проходження курсу "Основи підприємництва". 1 – 15 серпня . Формування рейтингової таблиці всіх учасників. 50 найкращих учнів буде обрано для фінального етапу – співбесіди з командою MBA Kids International.

. Формування рейтингової таблиці всіх учасників. 50 найкращих учнів буде обрано для фінального етапу – співбесіди з командою MBA Kids International. 15 – 31 серпня. Оголошення переможців та розподіл стипендій.

Додамо, що учасники з Києва отримають річні стипендії на навчання в очному форматі, а переможці з регіонів – можливість безкоштовно навчатись в онлайн-режимі.