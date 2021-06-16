Пройти онлайн-курс та виграти стипендію на навчання: нова можливість для школярів

Школа підприємництва та лідерства MBA Kids пропонує учням 7 – 11 класів пройти онлайн-курс "Основи підприємництва". Найуспішніші школярі отримають рік безкоштовного навчання за програмою освітнього закладу.
Участь в онлайн-курсі є безкоштовною. Щоб претендувати на стипендію, необхідно зареєструватись на платформі MBA Kids Online та успішно закінчити всі етапи.
Цікаво Як вступити до закордонного вишу: альтернатива ЗНО у країнах Європи
Конкурс на отримання стипендії загалом триватиме до 31 серпня 2021 року.
Що відомо про MBA KidsMBA Kids International – це школа підприємництва та лідерства для дітей та підлітків. У ній школярам допомагають обрати комфортну роль у бізнесі, визначатись із майбутньою професією, розвинути корисні навички та знайти своє місце у команді.
Програми MBA Kids International діють в Україні, Казахстані, Азербайджані та Бразилії.
Курс та етапи конкурсу
На гейміфікованій онлайн-платформі діти та підлітки розвиватимуть навички підприємництва, лідерства, тайм-менеджменту тощо.
Конкурс на отримання стипендії розділений на кілька етапів:
- 1 червня – 31 липня. Реєстрація на платформі МВА Kids Online та проходження курсу "Основи підприємництва".
- 1 – 15 серпня. Формування рейтингової таблиці всіх учасників. 50 найкращих учнів буде обрано для фінального етапу – співбесіди з командою MBA Kids International.
- 15 – 31 серпня. Оголошення переможців та розподіл стипендій.
Додамо, що учасники з Києва отримають річні стипендії на навчання в очному форматі, а переможці з регіонів – можливість безкоштовно навчатись в онлайн-режимі.