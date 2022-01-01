Про плани відправити на МКС проєкти школярів з України в інтерв'ю розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.

Читайте також Косморіздво: астронавти на МКС вітають землян зі святом

На МКС відправлять проєкти українських школярів

У 2022 році, ми оголосимо дату, на МКС відправлять два дослідницькі проєкти українських шкіл,

– зазначила Маркарова.

Вона уточнила, що наразі триває відбір цих проєктів.

В Україні розглядають шість дослідницьких проєктів школярів, з них виберуть тільки два. Згодом ці експерименти проведуть американські астронавти на Міжнародній космічній станції.

Довідка. До участі у відборі запрошували учнів 8 – 11 класів. На старті вони отримали мінілабораторії, де могли ставити наукові експерименти у галузі біології. Далі школярі проєктувати власний експеримент, детальні інструкції та розробляли наукову гіпотезу. А потім презентували напрацювання комісіям. Надійшло понад 238 заявок від 750 старшокласників з 7 шкіл.

Роботу МКС продовжили до 2030 року: що відомо

Днями стало відомо, що США продовжили роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року.

Американські астронавти у співпраці з міжнародними партнерами й надалі проводитимуть дослідження в орбітальній лабораторії.

Цікаво – екіпаж МКС вітає землян з Різдвом: дивіться відео