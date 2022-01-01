Про плани відправити на МКС проєкти школярів з України в інтерв'ю розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.
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На МКС відправлять проєкти українських школярів
У 2022 році, ми оголосимо дату, на МКС відправлять два дослідницькі проєкти українських шкіл,
– зазначила Маркарова.
Вона уточнила, що наразі триває відбір цих проєктів.
В Україні розглядають шість дослідницьких проєктів школярів, з них виберуть тільки два. Згодом ці експерименти проведуть американські астронавти на Міжнародній космічній станції.
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- Американські астронавти у співпраці з міжнародними партнерами й надалі проводитимуть дослідження в орбітальній лабораторії.
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