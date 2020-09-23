Кабмін погодив проєкт бюджету на 2021 рік. За словами т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, там збільшено фінансування бюджетних програм у сфері науки.

Так, на наукову та науково-технічну діяльність вишів на наукових установ у 2021 році пропонується виділити 820,5 мільйонів гривень, передає пресслужба МОН.

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"Кабмін погодив проєкт бюджету, в якому в цілому збільшено фінансування науки. Хочу відзначити, що посилено фінансову підтримку наукових проєктів молодих вчених. Необхідна наполеглива робота, аби наші позиції були затвердженні в бюджеті", – запевнив Шкарлет.

Цікаво, що на державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти і науки, а також на стипендії переможцям міжнародних конкурсів пропонується виділити 67,5 мільйонів гривень.

Також у проєкті держбюджету на 2021 рік передбачено фінансування бюджетної програми "Пріоритетні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок у вишах" в обсязі 100 мільйонів гривень. Видатки мають бути спрямовані, зокрема, на розвиток інфраструктури, оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази.

На забезпечення діяльності Національного фонду досліджень у 2021 році передбачено майже 584 мільйони гривень (це майже вдвічі більше, ніж у 2020 році). Також передбачається фінансування нових конкурсів.

Водночас МОН готує пропозиції щодо збільшення обсягів видатків за окремими бюджетними програмами у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Вказані пропозиції відповідно до вимог законодавства можуть бути розглянуті під час другого читання проєкту бюджету на 2021 рік.