Міністерство освіти і науки підтримує ініціативу компанії Deltahost та спільноти "Освіторія", які започаткували проєкт "Прокачай школу". Вони нададуть фінансування та обладнання для технологізації закладів освіти. МОН закликає бізнес також долучитися.

Вже 15 січня деякі школи отримують певне фінансування на закупівлю комп'ютерного та цифрового обладнання від державного від місцевого бюджетів, повідомляє пресслужба МОН.

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Які школи отримають допомогу? Участь у відборі можуть взяти всі школи, які заповнять анкети. Прийом анкет триватиме до 1 грудня 2021 року. Щомісяця обиратимуть одну школу.

"Але цього не завжди буває достатньо. Тому ми закликаємо представників технологічних компаній наслідувати приклад своїх колег", – зазначив заступник Міністра освіти з питань цифровізації Артур Селецький.

Що відомо про проєкт "Прокачай школу"? У межах проєкту за цей рік щонайменше 12 шкіл отримають технологічні подарунки, зокрема інтерактивні дошки, планшети, ноутбуки або інші гаджети. Загальний кошторис подарунку для однієї школи становить 30 тисяч гривень.

Ми започатковуємо цей проєкт, щоб школи в кожному куточку країни мали доступ до технологій. Щомісяця ми гарантовано технологізуємо одну школу. Насамперед ми орієнтуємось на школи, які не мають комп'ютерної техніки або потребують проведення інтернету,

– розповів директор Deltahost Дмитро Земляний.

Він додав, що будуть раді, якщо інші компанії долучаться до проєкту, в такий спосіб збільшуючи кількість шкіл.