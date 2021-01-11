В Україні з 2008 року діє проєкт "Школи: партнери майбутнього" (PASCH) від німецького Goethe-Institut. За роки існування ініціативи 17 українських закладів загальної середньої освіти стали партнерами закордонної громадської організації.

Результати проєкту оцінюються кожні три роки. Завдяки успішним показникам, на початку січня 2021 року було прийнято рішення продовжити співпрацю з усіма українськими школами-партнерами, – повідомляють на сайті ініціативи PASCH.

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Історія створення та цілі PASCH

В лютому 2008 року Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини започаткувало ініціативу "Школи: партнери майбутнього", яка сьогодні об’єднує у всесвітню мережу понад 2000 шкіл-партнерів. Goethe-Institut опікується більш ніж 600 школами в національних освітніх системах понад 100 країн світу.

Координацію ініціативи здійснює Міністерство закордонних справ Німеччини, реалізовуючи її спільно з Центральним відомством з питань шкільної освіти за кордоном, культурним центром Goethe-Institut, Німецькою службою академічних обмінів та Педагогічною службою обміну Конференції міністрів культури і освіти.

Представництво Goethe-Institut в Україні / Фото Укрінформ

Ідеєю проєкту є популяризація культури Німеччини у світі та якісне вивчення німецької мови іноземцями.

Цілі PASCH:

розширення освітніх перспектив

доступ до вивчення іноземних мов

створення міжнародного освітнього об'єднання

спільне обговорення проблем майбутнього.

Переваги участі для українських шкіл

Українські заклади загальної середньої освіти почали брати участь в ініціативі ще з самого початку її існування. За 12 років партнерами проєкту стали 13 шкіл обласних центрів та 4 менших міст України. Детальний перелік українських учасників проєкту можна переглянути на сайті Goethe-Institut.

У межах PASCH Goethe-Institut забезпечив всі українські школи-партнери підручниками для поглибленого вивчення німецької мови, а також сучасним мультимедійним обладнанням.



Підручники від Goethe-Institut для старших класів / Фото Shpock

Окрім цього, було проведено безліч воркшопів, де школярі, вчителі та директори мали можливість обговорити низку глобальних проблем, зокрема освітніх, культурних та екологічних.

Для вчителів німецької мови було організовано масу тренінгів та курсів підвищення кваліфікації.

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Можливості для українських учнів

До пандемії коронавірусу учні шкіл-партнерів щорічно брали участь у різноманітних конкурсах, де вигравали ознайомчі освітні поїздки до Німеччини або кілька тижнів у мовних таборах інших закордонних держав-учасників проєкту.

Мовний табір для школярів у Туреччині / Фото Сергій Зятюк

Регулярно діяли програми обміну учнів між школами-партнерами, а також було створено низку кінопроєктів, де школярі мали змогу розвинути навички акторської, режисерської та операторської майстерності.



Зйомки одного з кінопроєктів PASCH / glocalfilms.net

В рамках PASCH учні отримали можливість безкоштовно або за значно меншу плату здати екзамени та отримати сертифікати знання німецької мови європейського зразка різних рівнів (від А1 до С2).

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Інші проєкти Goethe-Institut в Україні

У 2013 році Міністерство освіти і науки України та Goethe-Institut підписали Меморандум про співпрацю з метою підтримки німецької мови в Україні. Було досягнуто низки домовленостей щодо подальшої співпраці:

підтримка реформування української системи освіти в галузі викладання іноземних мов

участь у вдосконаленні системи післядипломної педагогічної освіти вчителів німецької мови

підтримка якості викладання німецької мови в українських навчальних закладах

Про інші проєкти культурного інституту Німеччини в Україні можна дізнатися на сайті МОН.