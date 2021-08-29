Проводили уроки навіть в сквері, – вчитель фізики з Харкова, якого визнали Героєм України

Вчитель фізики з Харкова Ілля Гельфгат став Героєм України. Він отримав орден і звання під час параду до Дня Незалежності. Гельфгат стоїть біля шкільної дошки вже 46 років, а провів сотню тисяч уроків.

Іллі Марковичу – 70 років. Понад половину життя він викладає у фізико-математичному ліцеї №27.

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За кілька днів до початку нового навчального року чоловік був в оточенні колег на щорічній педконференції. Там його зустріли оплесками. На захід Ілля Гельфгат прийшов без ордену на сорочці.

Було б зараз більш важливо не пенсіонерів-вчителів нагороджувати, а зробити крок назустріч молодим вчителям, яких у нас катастрофічно мало,

– зауважив вчитель.

Щороку випускники Гельфгата отримують максимальні бали на зовнішньому незалежному оцінюванні. Семеро його учнів отримали медалі, зокрема золото, на міжнародній олімпіаді з фізики.



Гельфгат з учнем у ліцеї / Скриншот з відео

Гельфгат вважає, що викладати легше, якщо використовувати інтернет та обладнання. Однак і без цього можна навчити, якщо вчитель справді цього хоче.

"Можна на лавочці, можна без інтернету. Проводили ми і в скверику (уроки – 24 канал). Розбиралися і непогано виходило. Немає поняття однозначного "ідеальний урок". Все визначається емоційною формою", – наголосив вчитель.

Гельфгат спочатку побоювався учнів

Іллю Марковича колись учителем зробили обставини. На перших уроках він навіть побоювався учнів, а тепер створює методички і збірки задач, щоб було цікаво вчитися школярам будь-де в країні.



Чоловік не планував стати вчителем / Скриншот з відео

Гельфгат розповів, що його дуже добре навчали математики, однак з фізикою була біда. Чоловікові було цікаво, як все влаштовано, а знайти інформаціб було ніде.

Інтернету, як ви здогадуєтеся, не було. Електрика вже була. Книжок теж мало було. Я подався в університет на фізику. Якщо чесно, тоді не збирався бути вчителем,

– зазначив Гельфгат.

Учнів Гельфгата ще до випуску зі школи знають навіть в інших країнах.

Гельфгат: Ми близькі до точки неповернення

Вчитель впевнений, що навчальний заклад має переконати дитину, що бути розумним – престижно. Однак він переживає, що освітня система з цією роллю вже для вчителів не справляється.

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"Не буде вчителів – не буде освіти. Ми вже дуже близькі до точки неповернення. Дуже близькі. На нашу професію йдуть люди, яких ніде більше не візьмуть. 110, 115, 120 балів за ЗНО – це ніщо. Щоправда, більшість цих людей потім не йдуть до школи (навчати – 24 канал). Дипломи отримують – "може бути" і Слава Богу. Ось це жахливо", – сказав вчитель.

Щоб ми зараз не робили, якщо не буде нової генерації вчителів – війна програна. Я маю на увазі освіту,

– додав Гельфгат.

Герой України: Секрету немає

Герой України секрету з того, як дати грунтовні знання дитині, не робить. Запевнив, що його просто немає.

"Фізика вивчається 5 років – ось 5 років дітей треба вчити. Якщо за 20 хвилин кинутися і починати готувати до ЗНО – вибачте...", – підсумував Гельфгат.