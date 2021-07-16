Окрім прогулянок спекотними вечорами з друзями та активного відпочинку радимо приділити трохи часу й новим цікавим знанням, яких не навчать у школах. Пропонуємо вашій увазі добірку 5 безкоштовних можливостей для українських школярів, які є доступними цього літа.

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Літні школи Малої академії наук

Цьогоріч Мала академія наук вирішила наслідувати сучасні тренди й проводить заняття у літніх школах в онлайн-форматі. Ідея проєкту – зібрати зацікавлену у певній галузі науки молодь, яка хоче навчатись новому у компанії однодумців.

Організатори обіцяють безліч нових знайомств, дружню атмосферу та обмін досвідом. Під час навчання учасники відвідають інтерактивні лекції, практикуми, тренінги, а також спілкуватимуться з колегами, науковцями та експертами.

У червні літні школи МАН були дуже інтенсивними – академія реалізувала навчання з 9 напрямків. З 2 по 6 серпня організація планує відкрити літні школи з філософії та астрономії. Деталі програми опублікують 29 липня, а попередньо необхідно буде зареєструватись.

Для кого: учні 8 – 11 класів.

Формат: дистанційно, на платформах Zoom та Google Classroom.

Напрям: науковий.

Коли: 19 липня – 6 серпня.

Літні школи від Малої академії наук: дивіться відео

Освітньо-мистецькі літні студії від PinchukArtCentre

Митці розповідатимуть молоді про сучасне мистецтво. Авторські заняття для учнів підготували відомі українські художники. Охочих відвідати курси та лекції розділили на дві вікові категорії, тому навчання пройде у кілька потоків.

З 20 по 23 липня художниця Люся Іванова проведе курси на тему "Картина, дотична до мене" для дітей віком 11 – 16 років. З 27 по 30 липня школярі віком 6 – 10 років навчатимуться ремонту речей під керівництвом художника Добрині Іванова.

Для кого: учні українських шкіл.

Формат: очний, із дотриманням усіх протиепідемічних заходів, на території мистецького простору PinchukArtCentre.

Напрям: освітньо-мистецький.

Коли: кінець липня.

PinchukArtCentre: дивіться відео

Проєкт "Фізичне літо"

Окрім літніх шкіл, Мала академія наук реалізовує ще один цікавий проєкт "Фізичне літо". Школярі зможуть знайти відповідь на такі креативні запитання:

Що відбудеться з людиною у відкритому космосі?

Як виміряти висоту будівлі за допомогою барометра 8 способами?

Що спільного між кальмаром та ракетою Ілона Маска?

Як довго треба рубати дрова, щоб закип'ятити чашку чаю?

Звідки взявся "Летючий Голландець"?

Програма проєкту передбачає як лекційні заняття, так і самостійну роботу учнів.

Для кого: учні 8 – 11 класів.

Формат: дистанційно, на платформах Zoom та Google Classroom.

Напрям: науковий.

Коли: 19 липня – 6 серпня.

Афіша проєкту "Фізичне літо" / Фото Мала академія наук

Міжнародний проєкт Challenge Academy

Міжнародний освітній проєкт Challenge Academy спрямований на підлітків з України та Німеччини, які прагнуть стати екосвідомими та розвинути свої лідерські навички. Завдяки міжкультурному обміну організатори мають на меті розвинути соціальну активність та критичне мислення серед дітей.

Учасниками стануть 15 підлітків з України та 15 школярів з Німеччини, які:

належать до заявленої вікової категорії;

повністю заповнили анкету;

володіють англійською мовою на рівні В1 або В2.

Для кого: підлітки 14 – 16 років.

Формат: дистанційно, на платформі Zoom.

Напрям: соціальний активізм, екосвідомість, практика англійської мови.

Коли: 30 липня – 4 серпня.

Міжнародний обмін досвідом для школярів / Фото Pexels

Школа успіху від Klitschko Foundation

Школа успіху – це освітній диджитал-проєкт про навички XXI століття для підлітків, які прагнуть змін у своїх громадах. Мета організаторів ініціативи – дати більше можливостей для розвитку та всебічної освіти молоді.

Учасники проєкту пройдуть тренінги з організації заходів, ораторського мистецтва, комунікацій, проєктного менеджменту, медіаграмотності тощо. Школярі зустрінуться з молодіжними лідерами та активістами, які поділяться власним досвідом та знаннями.

Для кого: підлітки 14 – 15 років.

Формат: дистанційно, на платформі Impactum.

Напрям: соціальні зміни.

Коли: з 19 липня.

Школа успіху для українських підлітків / Фото Pexels