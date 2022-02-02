Проведуть нові вибори: МОН оголосило конкурс на посаду президента Могилянки

Експертно-кадрова комісія МОН встановила порушення законодавства під час проведення виборів президента Києво-Могилянської академії. Тому Міносвіти оголосило новий конкурс.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

До теми Усе має бути законно, – МОН прокоментувало вибори президента Києво-Могилянської академії

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному сайті МОН. Водночас дати, коли проведуть повторні вибори в Могилянці – поки невідомо.

Є мінімум два місяці на подачу документів, мінімальний час: на проведення агітації, час на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори, в найкоротший термін, відповідно до норм діючого законодавства,

– наголосив Сергій Шкарлет.

Чому в Могилянці повторно проведуть вибори

У четвер, 27 січня, коли проходив другий тур виборів очільника Києво-Могилянської академії, до приміщення увірвалися кілька невідомих осіб, які одну скриньку з бюлетенями залили зеленкою, а іншу – винесли за межі будівлі.

Проте вже за менше ніж годину незаконно вилучену скриньку з бюлетенями повернули до приміщення. Деталі про порушення під час виборів президента Могилянки – читайте у статті.

Через цей інцидент Міністерство освіти та науки не визнало результати виборів президента Києво-Могилянської академії.

Як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів. Хай обирає колектив (Могилянки – 24 канал), але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок тощо,

– заявив міністр Сергій Шкарлет.

Очільник МОН додав, що як буде проведено процес виборів без порушень, буде обраний президент вишу колективом легітимно, то відповідно до процедури, МОН підпише з ним контракт.

Водночас колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний написав у фейсбуці, що МОН не може визнавати вибори ректора такими, що не відбулися, тому що це не в повноваженнях міністерства.

"МОН не може визнавати вибори ректора такими, що не відбулись. Цього просто немає серед їх повноважень. Це робить оргкомітет виборів і робить не просто навмання, а лише у трьох випадках. І жоден з цих трьох випадків на виборах в Могилянці не настав", – заявив Стадний.

Він також нагадав, що вибори президента Києво-Могилянської академії відбулися і Сергій Квіт набрав на них понад 50% голосів, а це згідно із законом перемога на виборах.

Додамо, що наразі виконуючим обов’язки президента Києво-Могилянської академії призначено Дениса Азарова – декана юридичного факультету.