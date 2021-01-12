В Україні проведуть конкурс, присвячений Лесі Українці: хто може взяти участь
Цього року проведуть VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж "Змагаймось за нове життя", присвяченому Лесі Українці. Участь у конкурсі можуть брати школярі 1 – 11 класів, учні технікумів та студенти.
Окрім того, долучитися можуть і діти з особливими освітніми потребами, а також автори теле- і радіопередач для молоді. Про це йдеться на сайті конкурсу.
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Творче змагання відбуватиметься в семи номінаціях. Фестиваль-конкурс проводиться в чотирьох вікових категоріях:
- учні 1-4 класів (номінації "декламація", "малюнок");
- учні 5-7 класів (номінації "декламація", "малюнок");
- учні 8-9 класів (номінації "аудіовізуальний твір", "вокал", "декламація", "інсценізація", "малюнок", "твір");
- учні 10-11 класів і студентська молодь (номінації "аудіовізуальний твір", "вокал", "декламація", "інсценізація", "малюнок", "науково-пошукова робота", "твір").
Для участі необхідно подати електронну заявку на сайті www.konkurs-lesya.com.ua. Прийом заявок і конкурсних робіт триватиме з 25 січня до 25 лютого 2021 року.
Що відомо про конкурс, присвячений Лесі Українці
Зазначимо, що конкурс учнівської та студентської творчості "Змагаймось за нове життя!" (присвячений Лесі Українці) був започаткований у 2004 році відомою громадською діячкою Марією Фішер-Слиж (з Канади).
Уперше конкурс пройшов у Криму, одночасно в Севастополі, Сімферополі та Ялті. Поступово до кримчан приєдналися й представники інших регіонів країни. Тепер конкурс проводять і на материковій частині України.
Мета фестивалю-конкурсу:
- сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини поетеси Лесі Українки;
- долучення підростаючого покоління до збереження культурної спадщини українського народу шляхом вивчення та дослідження історії рідного краю;
- виховання відповідальності за збереження місцевих пам’яток культури;
- виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини.
Захід не є комерційним, тому участь у ньому є безкоштовною. З положенням фестивалю-конкурсу можна ознайомитися за посиланням.
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