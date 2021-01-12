Цього року проведуть VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж "Змагаймось за нове життя", присвяченому Лесі Українці. Участь у конкурсі можуть брати школярі 1 – 11 класів, учні технікумів та студенти.

Окрім того, долучитися можуть і діти з особливими освітніми потребами, а також автори теле- і радіопередач для молоді. Про це йдеться на сайті конкурсу.

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Творче змагання відбуватиметься в семи номінаціях. Фестиваль-конкурс проводиться в чотирьох вікових категоріях:

учні 1-4 класів (номінації "декламація", "малюнок");

учні 5-7 класів (номінації "декламація", "малюнок");

учні 8-9 класів (номінації "аудіовізуальний твір", "вокал", "декламація", "інсценізація", "малюнок", "твір");

учні 10-11 класів і студентська молодь (номінації "аудіовізуальний твір", "вокал", "декламація", "інсценізація", "малюнок", "науково-пошукова робота", "твір").

Для участі необхідно подати електронну заявку на сайті www.konkurs-lesya.com.ua. Прийом заявок і конкурсних робіт триватиме з 25 січня до 25 лютого 2021 року.

Що відомо про конкурс, присвячений Лесі Українці

Зазначимо, що конкурс учнівської та студентської творчості "Змагаймось за нове життя!" (присвячений Лесі Українці) був започаткований у 2004 році відомою громадською діячкою Марією Фішер-Слиж (з Канади).

Уперше конкурс пройшов у Криму, одночасно в Севастополі, Сімферополі та Ялті. Поступово до кримчан приєдналися й представники інших регіонів країни. Тепер конкурс проводять і на материковій частині України.

Мета фестивалю-конкурсу:

сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини поетеси Лесі Українки;

долучення підростаючого покоління до збереження культурної спадщини українського народу шляхом вивчення та дослідження історії рідного краю;

виховання відповідальності за збереження місцевих пам’яток культури;

виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини.

Захід не є комерційним, тому участь у ньому є безкоштовною. З положенням фестивалю-конкурсу можна ознайомитися за посиланням.