Дистанційне навчання в Сумах

Управління освіти і науки в Сумській області повідомило, що з 1 листопада учні 1 – 11 класів навчатимуться дистанційно. Це стосується як звичайних, так спеціальних шкіл.

До теми Осінні канікули у школах Харкова знову продовжили

Скільки триватиме дистанційка? Попередньо в школах запровадили онлайн-навчання до 7 листопада. Як учнів навчатимуться згодом – невідомо, рішення з’явиться пізніше.

Батьки привели дітей до школи

Директорка Сумської початкової школи №30 Лариса Сопіна каже, що її заздалегідь попередили про те, що ця група батьків приведе дітей до школи. Адже вони не погоджуються з дистанційним навчанням.

Проте керівниця школи не могла порушити рішення комісії з ТЕБ та НС. Окрім того, на це рішення був наказ управління освіти і науки міста Суми. Тому в школі це обговорили і зробили наказ готувалися до дистанційного навчання.



Директорка школи №30 Лариса Сопіна

Водночас, за словами батьків, директорка Сопіна 30 жовтня, коли батьки приносили колективну заяву, погодилась прийняти дітей на очне навчання 1 листопада.

Мама учня 1 класу Марина Сумцова каже, що відповідно до постанови уряду у червоній зоні карантину учні 1 – 4 класів відвідують школи.

Але директор не надала ні наказу, ні внутрішнього розпорядження, що у нас в школі дистанційне навчання. Тому ми повідомили, що 1 листопада приведимо дітей до школи на навчання. Директор дозволила прийняти дітей, але сьогодні ми отримали опір. Двері школи зачинили,

– говорить вона.

З її слів, біля школи з ними спілкувався представник управління освіти міста Суми й сказав, що тепер школа на дистанційному навчанні. На це батьки заявили, що порушують їх конституційні права та викликали поліцію.

"Просто по-людськи, зрозумійте, 1 – 4 клас. Діти маленькі. З ким їх лишити? Самих біля комп'ютера залишити не можна. А нам потрібно працювати. Тому ми сьогодні тут", – додав тато учня 1 класу Максим Черниченко.



Батьки привели дітей до школи

Батьки склали заяву до поліції та передали її патрульним поліцейським. Надалі, кажуть, будуть відстоювати свої права у суді, якщо доведеться. Писатимуть скарги до органів влади, щоб скасувати дистанційне навчання для молодших школярів.

Тим часом у школі тривають дистанційні заняття. В Управлінні освіти наголосили, що садочки в Сумах працюватимуть як і раніше.

До слова, Держслужба якості освіти повідомила, що з 1 листопада дистанційне навчання запровадили у школах більшості областей України. А все через збільшенням кількості хворих на COVID-19. Чому школи переходять на дистанційку – читайте у статті.