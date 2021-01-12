На початку 2021 року на посаду ректора Босфорського університету в Стамбулі було призначено наближеного до діючого президента Реджепа Ердогана політика та академіка Меліха Булу. Новообраного керівника вишу неодноразово звинувачували у плагіаті наукових робіт.

Студентів та молодіжні організації найбільше обурює той факт, що Меліх Булу був членом правлячої партії та до призначення на посаду ніколи не викладав в університеті. З 4 січня по всій Туреччині проходять масові протести, передає Peoples Dispatch.

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Ректорами одного з найпрестижніших університетів Туреччини до цього завжди були викладачі з великим стажем роботи в освітній галузі.

На думку протестувальників, призначення Меліха Булу проведено не демократичним шляхом, і це очевидний політичний, а не освітній крок.

Що відомо про плагіат у працях Булу В наукових статтях та докторській роботі новообраного ректора Босфорського університету неодноразово виявляли плагіат. Напередодні призначення на посаду, його працю для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності "Бізнес-менеджмент" 2003 року вилучили з Єдиного реєстру наукових робіт Туреччини.

Студенти переконані, що такі дії є намаганням президента Ердогана підкорити автономію університетів, чинити політичний тиск та обмежити їх академічні свободи.

За тиждень протестних маршів було затримано кілька десятків студентів, й кількість арештів щодня зростає. Реджеп Ердоган називає протестувальників терористами.

Наймасовіші демонстрації пройшли в Стамбулі, Анкарі та Анталії.

Протестні марші студентів по всій країні: фото від The Associated Press