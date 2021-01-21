Тисячі людей з університетів Парижа, Марселя, Страсбурга та інших влаштували масовий протест у столиці Франції. Студенти невдоволені якістю дистанційного навчання та вимагають повернутися до очного навчання.

Крім того, вони хочуть, аби уряд запустив план підтримки студентів. Адже багато студентів через карантин втратили можливість підробітку, повідомляє Le Figaro.

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Студенти вимагають поновити заняття в очному режимі в університетах. Адже наразі у Франції діє комендантська година від 18:00 до 06:00, а заклади освіти відвідують лише дошкільнята та учні молодших класів.

Нас лише вісімнадцять студентів у групі, але ми маємо дистанційне навчання. В той час як уроки в школах проводяться очно, незважаючи на сорок учнів в класах. Яка тут соціальна дистанція? Чому б не дозволити нам повернутися хоча б у половині групи? Ми морально та фізично виснажені,

– коментують студенти.

Зазначимо, що студенти скаржаться на важкі психологічні наслідки ізоляції, зокрема на "втрату сенсу життя" , на "почуття покинутості", а також на неякісні дистанційні заняття.

Дивіться фото протестів студентів у Франції:

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Відомо, що за останні тижні серед студентів було зафіксовано кілька самогубств або спроб самогубства. Тому уряд пообіцяв збільшити кількість психологів, які будуть допомагати студентам.

Минулого тижня прем'єр-міністр Жан Кастекс оголосив, що студенти першого курсу університетів зможуть відновити очні заняття з 25 січня. Потім це буде поширено на інших студентів, якщо епідемічна ситуація дозволить. Однак, остаточні дати так і не назвали.