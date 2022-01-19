Ініціаторка реформи шкільного харчування Олена Зеленська вважає, що якщо боятися критики, то краще взагалі нічого не починати.

До теми Коли вирішать проблеми з новим шкільним меню: що каже Клопотенко про критику

За її словами, з новим меню вони зайшли на подвійно складну територію:

по-перше, реформа стосується найдорожчого – дітей,

по-друге, змін у цій сфері не було з часів СРСР.

Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, хлібобулочними виробами і неймовірно солодким компотом», – каже вона.

Олена Зеленська запевнила, що треба відрізняти шкідливі звички від нешкідливих. До того ж, норми про зниження кількості солі та цукру МОЗ затвердило для покращення здоров'я українців.

Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти,

– заявила перша леді.

Зеленська додала, що команда реформи шкільного харчування спокусилася на багаторічну, ще радянську "традицію". "Беру це слово у лапки, бо традиція зі знаком мінус. У кожному разі перехід до нового психологічно складний суспільству", – каже вона.

За її спостереженнями, негативні відгуки насправді не переважають. Швидше, поділ такий:

коментарі "за",

"конструктивна критика",

група тих, хто взагалі не хоче змін під назвою "негайно поверніть у шкільні їдальні булочку з маслом та сосиски".

Останній пункт викликає в соцмережах справжні "батли", бо в нових стравах обмежена (не скасована, а саме обмежена!) кількість солі, цукру, жирів, білого хліба, заборонені сосиски та консерви, кондитерські вироби.

Як змінилося харчування у школах

З 1 січня запрацювало нове меню у межах реформи шкільного харчування. Там враховано принципи здорового харчування, а також фізіологічні потреби дітей в основних харчових речовинах та енергії.

Страви розробив шеф-кухар Євген Клопотенко, оновлене меню для їдалень розраховане на 4 тижні і містить 160 страв.

Загалом у меню має бути менше хліба, солі, цукру, жирів, і водночас – більше овочів, фруктів та м'яса. Загалом з раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, а у шкільних буфетах тепер заборонено продавати булочки, солодкі газовані напої тощо.

Як змінилося харчування: