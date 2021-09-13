На програмі "Ноутбук – кожному вчителю" хотіли вкрасти 300 мільйонів

Кіберфахівці СБУ викрили масштабну схему розкрадання державних грошей на урядовій програмі "Ноутбук – кожному вчителю". Зловмисники намагалися організувати "відкати" при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків.

Деталі корупційної схеми

Спецслужбі вдалося запобігти розтраті з бюджету 300 мільйонів гривень. Про це на брифінгу заявив виконавець обов'язків начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк

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Ми отримали інформацію про наміри організувати велику корупційну схему при реалізації програми "Ноутбук – кожному вчителю". Окремі особи хотіли змовитися з учасниками ІT ринку та заявляли при цьому, що вони уповноважені Міністерством цифрової трансформації,

– розповів Вітюк.

Так, сума афери становила б 30% "відкатів" від субвенції. Це становить близько 300 мільйонів гривень. За ці кошти можна було б придбати ще тисячі ноутбуків вчителям.

Співробітники спецслужби попередили про схему міністерства цифрової трансформації та освіти. Вони провели спільну нараду, на яку запросили представників близько 30 ІТ компаній.

Усі тендери перевірять

Ми розвіяли міф, що цю схему "кришує" Мінцифри, і сказали фірмам відмовитися від злочинних планів, поки не пізно. Ми попередили їх, що "відкати" неприпустимі, і якщо хтось піде на порушення закону, то реакція буде швидкою та жорсткою,

– додав Вітюк.

До речі, до цієї розмови компанії готові були долучитися до схеми. Наразі всі тендери відправили на експертизу.

Згідно з планами урядової програми "Ноутбук – кожному вчителю", у 2021 році планують закупити 60 526 одиниць техніки для шкіл усіх українських областей та столиці. Фінансують таку ініціативу з субвенціями та коштом місцевого бюджету.