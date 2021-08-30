Профтехи проводять додатковий набір вступників: терміни подачі документів

Міністерство освіти і науки щороку надає профтехам дозвіл проводити донабір вступників. Цього року охочі можуть подати документи на бюджетні місця ще до 1 жовтня.

МОН надіслало лист місцевим департаментам та управлінням освіти, який дозволяє закладам освіти подовжити вступну кампанію. Але додатковий прийом можна здійснювати лише у межах ліцензованого обсягу.

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Заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук розповів, що МОН щороку надає закладам освіти дозвіл проводити донабір вступників, які хочуть навчатися у профтехах.

Зазвичай ці зарахування тривають упродовж вересня й завершуються у жовтні, коли розпочинається інтенсивне навчання. Варто зауважити, що йдеться не про формування нових груп першокурсників, а про донабір в уже створені групи на вільні місця,

– пояснив він.

Гарбарук додав, що Міносвіти розпочало підготовку профтехів до вступної кампанії 2022 року. Наразі планується оновити правила прийому, передбачивши ситуації, коли вступники відмовляються від паспортів у формі ID-картки.

Крім того, наступного року абітурієнти додаватимуть до пакету документів письмову згоду на обробку персональних даних, а члени приймальних комісій надаватимуть розписку з переліком отриманих документів.

Як вступити до профтеху

Чи потрібно для вступу в профтех складати ЗНО? Ні, не потрібно, але абітурієнти можуть здавати вступні іспити.

Заклади профосвіти визначили перелік документів, які учень має подати обов'язково:

заява,

оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу,

6 фотокарток 3х4,

медична довідка,

копії документів, що підтверджують право на пільги (за наявності),

копія паспорта чи ID-картки (пред'явити при вступі).

Зазначимо, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. Але для остаточного зарахування потрібно буде подати їх оригінали.

Чи можна після профтеху вступити у виш? Так. Учні, які успішно закінчили заклад профосвіти, мають свідоцтво про повну загальну середню освіту та склали ЗНО, можуть вступати у заклад вищої освіти. Для безкоштовного навчання у виші треба пройти конкурс і бути зарахованим на бюджетне місце.

Важливо! Ті студенти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", мають можливість навчатися за скороченим терміном, вступивши на ту саму або споріднену спеціальність.

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