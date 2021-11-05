Профспілка просить МОЗ відтермінувати відсторонення невакцинованих вчителів

Профспілка освітян просить уряд, Міністерство охорони здоров'я та Міносвіти перенести терміни відсторонення вчителів з роботи на місяць – замість 8 листопада перенести це на 8 грудня.

Профспілка освітян звернулася до Кабміну, МОЗ та МОН із проханням врегулювати проблему, пов’язану з відстороненням невакцинованих вчителів від роботи у школах. Лист-звернення надіслали міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку.

До теми Як будуть відстороняти невакцинованих вчителів від роботи з 8 листопада: всі пояснення

Адже, згідно з наказом МОЗ, працівників, яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, але відмовляються це робити, будуть відсторонені від роботи.

У Профспілці наголошують, що відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачені ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо:

необхідних умов для освітнього процесу,

неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель,

унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо.

З метою дотримання норм статті щодо зміни істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці, Профспілка освітян вбачає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ щодо перенесення термінів їх реалізації на 8 грудня.

Зазначимо, що з понеділка, 8 листопада, вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати.

А якщо вчитель має одну дозу вакцинації? У цьому випадку працівник не ухиляється та не відмовляється від щеплення, тому його не відсторонять від роботи.

Такий педагог може згенерувати жовтий сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія" або отримати його у лікаря і надати роботодавцю. А після отримання другої дози вакцини проти СOVID-19, працівник має надати відповідний сертифікат керівнику закладу освіти.

До слова, станом на 4 листопада, одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 92% вчителів. Водночас двома дозами вакциновано понад 474 тисяч працівників шкіл, а це 73,5%.

Де вакциновано найбільше вчителів хоча б однією дозою: