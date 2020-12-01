Профспілка працівників освіти братиме участь в акції протесту, який відбудеться 2-3 грудня, адже вимагає підвищити зарплати вчителям та забезпечити їм захист від COVID-19. Що на це відповів очільник МОН Сергій Шкарлет – читайте у матеріалі.

Профспілка заявляє, що в останні роки влада країни взяла жорсткий курс на запровадження неоліберальної політики, намагаючись максимально знизити соціальні норми. Зокрема, обмежуються трудові права працівників освіти, йдеться на сайті профспілки.

Важливо Тисячі вчителів та учнів захворіли на COVID-19 з початку навчального року

Вимоги профспілки освітян до влади

Профспілка працівників освіти і науки України виступає проти звуження прав освітян, тому бере участь в акції й висуває такі вимоги:

забезпечення видатків на освіту в розмірі не менше ніж 7% валового внутрішнього продукту відповідно до закону про освіту;

затвердження схеми посадових окладів педагогів, а також підвищення заплати з 1 січня 2021 року за коефіцієнтом 1,5 відповідно до погодженої з профспілками постанови, як альтернативи відтермінованої постанови № 822;

забезпечення у 2021 році місцевих бюджетів освітньою субвенцією у повному розмірі з її розподілом залежно від кількості класів;

забезпечення виділення у 2021 році додаткової дотації на здійснення видатків з утримання закладів освіти, не допустити її зменшення на 2 мільярда гривень;

не допустити зменшення фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти на 500 мільйонів гривень;

запровадження обов'язкового державного страхування на випадок захворювання коронавірусом працівників закладів освіти;

забезпечення спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на період дії карантину на фінансування потреб закладів освіти;

недопущення скасування пільг на проїзд студентів і учнів у автомобільному транспорті.

Що відповів Шкарлет

Тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет написав у телеграмі, що ознайомився з вимогами профспілки працівників освіти та повністю їх підтримує.

Постійно виступаю за дотримання прав педагогів на гідну зарплату та соціальний захист. Розумію, що фінансування освітньої галузі має бути одним із пріоритетів. Економити на освіті не можна,

– сказав Шкарлет

Він заявив, що процес формування Держбюджету на 2021 рік був дуже складним, проте вдалося відстояти підвищення рівня оплати праці для освітян у наступному році на майже 30%.

Також, за словами Шкарлета, на наступний рік передбачено нову субвенцію для закладів освіти на боротьбу з пандемією коронавірусу. У проєкті бюджету на ці заходи закладено 1 мільярд гривень. А загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП.

"Наразі ми продовжуємо роботу над тим, щоб захистити всіх учасників освітнього процесу та зменшити ризик захворювання на коронавірус у закладах освіти", – додав очільник МОН.

До слова, уряд призупинив дію постанови №822 про оплату праці педагогів. Наразі відомо, що її відтермінували на рік – до грудня 2021 року

Але тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, незважаючи на економічні труднощі через пандемію COVID-19 та необґрунтовані рішення минулої влади.