Тому профспілка працівників освіти разом з МОН надіслали спільну заяву до голів обласних рад, голів міських, селищних, сільських рад з проханням не зменшувати розмір надбавок вчителям шкіл.

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Адже у зверненнях колективів вчителів шкіл йдеться про те, що на сесіях місцевих рад приймаються рішення про зменшення відсотка надбавки за престижність праці. Так, вчителям планують зменшити надбавки з 30 – 20% до 5% від ставки заробітної плати.

При цьому зазначено, що у Держбюджеті на 2021 рік обсяги освітньої субвенції розраховано для такої надбавки у розмірі 25% від ставки зарплати вчителя вищої категорії.

У зверненні Профспілки та МОН повідомили, що вони розраховуємо на сприяння міської влади у забезпеченні трудових прав вчителів з метою збереження для них надбавки за престижність праці в повному обсязі.

У листі також наголошено, що обсяг залишків освітньої субвенції становить:

станом на 1 січня 2021 року – 5,3 мільярда гривень,

станом на 1 лютого – збільшився до 7 мільярда гривень,

станом на 1 березня – 6,2 мільярда гривень, з яких 1,6 мільярда – на рахунках обласних бюджетів, 4,6 мільярда – на рахунках бюджетів територіальних громад та Києва,

станом на 1 квітня залишки освітньої субвенції становили 6 мільярдів гривень.

До слова, раніше у МОН заявили, що освітяни не отримають надбавок за роботу в небезпечних умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я під час COVID-19. Адже на це не враховані видатки у державному та місцевих бюджетах.