В 2021 році МОН затвердить методичні рекомендації для вдосконалення профосвіти в регіонах. Формування критеріїв відбуватиметься в межах проєкту Європейського Союзу EU4Skills.

Будуть чіткі та зрозумілі критерії, які допоможуть оцінити стан мережі та спрямувати ресурси на перспективні заклади, повідомляє пресслужба МОН.

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Серед критеріїв, які місцева влада має враховувати під час роботи з закладами професійно-технічної освіти:

демографія регіону;

регіону; економічний та соціальний розвиток;

наявна освітня мережа.

Оцінивши ці показники, місцеві управлінці зможуть ухвалювати рішення про реорганізацію профтехів, їх створення або об’єднання.

Наразі в Україні працюють 732 заклади професійно-технічної освіти, і серед них, на жаль, є малокомплектні. Це передусім пов’язано з несприятливою демографічною ситуацією, яка спостерігається останніми роками. У результаті витрачаються значні кошти на утримання таких закладів,

– зазначає заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Для чого необхідні нові методичні рекомендації

Рекомендації МОН допоможуть місцевій владі сконцентрувати ресурси на пріоритетних напрямах та збільшити інвестиції в матеріально-технічну базу профтехів, які цього потребують. Після першого варіанту документа проведуть його громадське обговорення.

Оцінити ефективність діяльності закладів професійно-технічної освіти місцева влада зможе за такими індикаторами:

кількість учнів, які навчаються;

співвідношення кількості закладів профосвіти з кількістю населення в регіоні;

можливість готувати кваліфікованих робітників за професіями, яких потребують місцеві роботодавці ;

; результати вступних кампаній;

матеріально-технічна база закладу та терміни її останнього оновлення.

Буде враховуватися, наскільки кожен заклад може самостійно покривати поточні витрати, такі як плановий ремонт, закупівля матеріалів для майстерень чи дрібної техніки.

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Хто складатиме нові рекомендації

До роботи над документом залучені представники місцевих органів управління освітою, організацій роботодавців та естонські освітні експерти.

Формування критеріїв для вдосконалення мережі закладів профтехосвіти відбуватиметься в межах програми ЄС EU4Skills.