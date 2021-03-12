Професії в армії: яких військових спеціалістів готують в ЗСУ

В Україні є школи військової підготовки спеціалістів. Відомо, що до кінця 2021 року в навчальних центрах ЗСУ створять ще 6 нових шкіл вузькопрофільної підготовки військових.

В Збройних силах України функціонують 10 навчальних центрів, де готують фахівців за 200 спеціальностями.

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Крім навчальних центрів у Збройних силах України здійснюється підготовка і в профільних військових вищих навчальних закладах.

До того ж, у 2021 році в навчальних центрах Збройних сил України створять 6 нових шкіл підготовки рядового та сержантського складу.

Зокрема, планують створити:

Школу автомобіліста;

Школу самохідної артилерії;

Школу спеціалістів охорони державної таємниці;

Школу корабельного складу;

Школу зв'язку;

Школа спеціалістів ЗРВ та РТВ.

Термін підготовки військовослужбовців буде відрізнятися в залежності від профілю школи, але в середньому навчання триватиме близько трьох місяців.

Цікаво, що програма 6-тижневого курсу для викладачів була підготовлена з урахуванням рекомендацій інструкторів Збройних сил Литви. Також залучені викладачі, які пройшли курс інструктора базової підготовки солдата у 2016 році.

Додамо, що раніше було створено тринадцять шкіл підготовки військових спеціалістів, серед яких:

Школа загальновійськової підготовки;

Школи підготовки танкістів;

Школи снайперів;

Школа водолазної підготовки;

Школа протитанкової артилерії;

Школа операторів ПТРК;

Школа фахівців пожежної охорони ЗСУ;

Школа морського піхотинця;

Школа причіпної артилерії;

Школа протиповітряної оборони;

Школа радіоелектронної боротьби;

Школа радіоелектронної розвідки;

Школа тактичної медицини.

В залежності від військово-облікової спеціальності військовослужбовець може проходити підготовку у відповідній школі.

До слова, у Національній гвардії України зараз служать і працюють понад 5,5 тисячі жінок. З них 360 – обіймають керівні та командні посади. Так, військовослужбовці-жінки на рівних із чоловіками стоять на захисті територіальної цілісності та суверенітету України. З 2014 року вони регулярно залучаються до участі в ООС.