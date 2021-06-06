Професія журналіста: які навички потрібні та де можна отримати цю освіту

Абітурієнтам вже потрібно визначатися з майбутньою спеціальністю, адже незабаром розпочнеться вступ до вишів. А до Дня журналіста ми підготували всі важливу інформацію про професію. Тож, хто такий журналіст, яка в нього зарплата та як отримати цю освіту – читайте у матеріалі.
Зазначимо, що в Україні День журналіста щороку святкують 6 червня. Відомо, що професія журналіста не лише безмежно цікава, а й сповнена відповідальності й відваги.
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Що робить журналіст
Обов’язки журналіста включають написання тексту, збір та упорядкування інформації, відтворення її у медіа-просторі. Тобто журналіст знаходить цікаву тему, досліджує її та готує по ній матеріал.
Також робота на телебаченні, радіо та в інтернеті може включати також представлення результатів своєї праці глядачам у вигляді сюжету, інтерв’ю тощо.
Які навички потрібні журналісту
- вища освіта (необов’язково профільна),
- цікавість і сильний характер, стресостійкість,
- вміння знаходити та аналізувати інформацію, увага до деталей,
- досконала усна і писемна мова, вміння зрозуміло висловлювати свої думки,
- знання офісних програм для створення і редагування текстів, можливо й фотошопу,
- навички комунікації.
Як ним стати: вища освіта та курси
Професії журналіста навчають майже в усіх вишах України. Також на журналіста можна перекваліфікуватися, якщо у вас вже є диплом редактора, філолога або телеведучого.
Ступінь бакалавра
Вступ до вишу – це найпростіший шлях вивчитись на журналіста. Адже за 4 роки навчання ви отримаєте потужну базу знань та навичок для цієї роботи.
Напрямки навчання мають відповідні назви: "Журналістика", "Видавнича справа та редагування", "Журналістика та соціальна комунікація" тощо.
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Де можна вивчитись на журналіста в Україні
У кожному місті, напевно, є виш та спеціальність журналістика. Проте, проаналізувавши рейтинги найпопулярніших університетів країни, можемо скласти такий список вишів зі спеціальністю "Журналістика":
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ)
- Харківський національний університет ім. В. Каразіна
- Львівська політехніка
- Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ)
- Сумський державний університет
- Києво-Могилянська академія
- Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
- Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
- Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)
- Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ"
- Донецький національний університет імені Василя Стуса
- Київський університет імені Бориса Грінченка
Які предмети потрібно здавати для вступу на журналістику? Під час вступу на цю спеціальність абітурієнтам потрібно скласти такі предмети: українську мову та літературу, історію України та іноземну мову (або математику).
Курси журналістики
Також навчитися можна, пройшовши спеціальні професійні курси журналістики. Адже багато журналістів, що працюють в ЗМІ, зовсім не мають профільної освіти. Але завдяки бажанню – здобули нову освіту та роботу.
До того ж, саморозвиток – важливий пункт для журналіста. Вони можуть постійно навчатися на різних вебінарах, курсах, лекціях на ютубі та TED.
Скільки отримує журналіст
Зарплата журналіста може залежати від обсягу виконаної роботи. А деяким представникам цієї професії платять окремо за кожен репортаж, журналістське розслідування, інтерв’ю або статтю.
Згідно з даними Work.ua, середня зарплата журналіста в Україні – 12500 гривень. Загалом розподіл зарплат – від 6 до 22 тисяч гривень. Окрім того, ЗМІ можуть преміювати своїх співробітників за добре виконану роботу.
Перспективи працевлаштування
Журналіст завжди може обрати два основні напрямки діяльності – роботу в офісі або фріланс. Також існує кілька сфер діяльності журналіста:
- Телебачення – завдяки кар’єрному росту можна з’являтися на телеекранах з власними репортажами або навіть своїми авторськими програмами.
- Інтернет-журналістика – ця галузь розвивається швидкими темпами. Різноманітні інтернет-видання постійно шукають креативних журналістів, які працюють віддалено.
- Друковані видання, газети, журнали державного, регіонального та місцевого значення.
- Радіо.