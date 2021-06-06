Зазначимо, що в Україні День журналіста щороку святкують 6 червня. Відомо, що професія журналіста не лише безмежно цікава, а й сповнена відповідальності й відваги.

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Що робить журналіст

Обов’язки журналіста включають написання тексту, збір та упорядкування інформації, відтворення її у медіа-просторі. Тобто журналіст знаходить цікаву тему, досліджує її та готує по ній матеріал.

Також робота на телебаченні, радіо та в інтернеті може включати також представлення результатів своєї праці глядачам у вигляді сюжету, інтерв’ю тощо.

Які навички потрібні журналісту

вища освіта (необов’язково профільна),

цікавість і сильний характер, стресостійкість,

вміння знаходити та аналізувати інформацію, увага до деталей,

досконала усна і писемна мова, вміння зрозуміло висловлювати свої думки,

знання офісних програм для створення і редагування текстів, можливо й фотошопу,

навички комунікації.

Як ним стати: вища освіта та курси

Професії журналіста навчають майже в усіх вишах України. Також на журналіста можна перекваліфікуватися, якщо у вас вже є диплом редактора, філолога або телеведучого.

Ступінь бакалавра

Вступ до вишу – це найпростіший шлях вивчитись на журналіста. Адже за 4 роки навчання ви отримаєте потужну базу знань та навичок для цієї роботи.

Напрямки навчання мають відповідні назви: "Журналістика", "Видавнича справа та редагування", "Журналістика та соціальна комунікація" тощо.

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Де можна вивчитись на журналіста в Україні

У кожному місті, напевно, є виш та спеціальність журналістика. Проте, проаналізувавши рейтинги найпопулярніших університетів країни, можемо скласти такий список вишів зі спеціальністю "Журналістика":

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ)

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

Львівська політехніка

Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ)

Сумський державний університет

Києво-Могилянська академія

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ"

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Київський університет імені Бориса Грінченка

Які предмети потрібно здавати для вступу на журналістику? Під час вступу на цю спеціальність абітурієнтам потрібно скласти такі предмети: українську мову та літературу, історію України та іноземну мову (або математику).

Курси журналістики

Також навчитися можна, пройшовши спеціальні професійні курси журналістики. Адже багато журналістів, що працюють в ЗМІ, зовсім не мають профільної освіти. Але завдяки бажанню – здобули нову освіту та роботу.

До того ж, саморозвиток – важливий пункт для журналіста. Вони можуть постійно навчатися на різних вебінарах, курсах, лекціях на ютубі та TED.

Скільки отримує журналіст

Зарплата журналіста може залежати від обсягу виконаної роботи. А деяким представникам цієї професії платять окремо за кожен репортаж, журналістське розслідування, інтерв’ю або статтю.

Згідно з даними Work.ua, середня зарплата журналіста в Україні – 12500 гривень. Загалом розподіл зарплат – від 6 до 22 тисяч гривень. Окрім того, ЗМІ можуть преміювати своїх співробітників за добре виконану роботу.

Перспективи працевлаштування

Журналіст завжди може обрати два основні напрямки діяльності – роботу в офісі або фріланс. Також існує кілька сфер діяльності журналіста:

Телебачення – завдяки кар’єрному росту можна з’являтися на телеекранах з власними репортажами або навіть своїми авторськими програмами.

– завдяки кар’єрному росту можна з’являтися на телеекранах з власними репортажами або навіть своїми авторськими програмами. Інтернет-журналістика – ця галузь розвивається швидкими темпами. Різноманітні інтернет-видання постійно шукають креативних журналістів, які працюють віддалено.

– ця галузь розвивається швидкими темпами. Різноманітні інтернет-видання постійно шукають креативних журналістів, які працюють віддалено. Друковані видання, газети, журнали державного, регіонального та місцевого значення.

державного, регіонального та місцевого значення. Радіо.

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