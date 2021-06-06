Зазначимо, що в Україні День журналіста щороку святкують 6 червня. Відомо, що професія журналіста не лише безмежно цікава, а й сповнена відповідальності й відваги. 

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Обов’язки журналіста включають написання тексту, збір та упорядкування інформації, відтворення її у медіа-просторі. Тобто журналіст знаходить цікаву тему, досліджує її та готує по ній матеріал.

Також робота на телебаченні, радіо та в інтернеті може включати також представлення результатів своєї праці глядачам у вигляді сюжету, інтерв’ю тощо.

Які навички потрібні журналісту

  • вища освіта (необов’язково профільна),
  • цікавість і сильний характер, стресостійкість,
  • вміння знаходити та аналізувати інформацію, увага до деталей,
  • досконала усна і писемна мова, вміння зрозуміло висловлювати свої думки,
  • знання офісних програм для створення і редагування текстів, можливо й фотошопу,
  • навички комунікації.

Професії журналіста навчають майже в усіх вишах України. Також на журналіста можна перекваліфікуватися, якщо у вас вже є диплом редактора, філолога або телеведучого.

Ступінь бакалавра

Вступ до вишу – це найпростіший шлях вивчитись на журналіста. Адже за 4 роки навчання ви отримаєте потужну базу знань та навичок для цієї роботи.

Напрямки навчання мають відповідні назви: "Журналістика", "Видавнича справа та редагування", "Журналістика та соціальна комунікація" тощо.

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Де можна вивчитись на журналіста в Україні

У кожному місті, напевно, є виш та спеціальність журналістика. Проте, проаналізувавши рейтинги найпопулярніших університетів країни, можемо скласти такий список вишів зі спеціальністю "Журналістика":

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ)
  • Харківський національний університет ім. В. Каразіна
  • Львівська політехніка
  • Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ)
  • Сумський державний університет
  • Києво-Могилянська академія
  • Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
  • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
  • Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
  • Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)
  • Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ"
  • Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Київський університет імені Бориса Грінченка

Які предмети потрібно здавати для вступу на журналістику? Під час вступу на цю спеціальність абітурієнтам потрібно скласти такі предмети: українську мову та літературу, історію України та іноземну мову (або математику).

Курси журналістики

Також навчитися можна, пройшовши спеціальні професійні курси журналістики. Адже багато журналістів, що працюють в ЗМІ, зовсім не мають профільної освіти. Але завдяки бажанню – здобули нову освіту та роботу.

До того ж, саморозвиток – важливий пункт для журналіста. Вони можуть постійно навчатися на різних вебінарах, курсах, лекціях на ютубі та TED.

Зарплата журналіста може залежати від обсягу виконаної роботи. А деяким представникам цієї професії платять окремо за кожен репортаж, журналістське розслідування, інтерв’ю або статтю.

Згідно з даними Work.ua, середня зарплата журналіста в Україні – 12500 гривень. Загалом розподіл зарплат – від 6 до 22 тисяч гривень. Окрім того, ЗМІ можуть преміювати своїх співробітників за добре виконану роботу.

Журналіст завжди може обрати два основні напрямки діяльності – роботу в офісі або фріланс. Також існує кілька сфер діяльності журналіста:

  • Телебачення – завдяки кар’єрному росту можна з’являтися на телеекранах з власними репортажами або навіть своїми авторськими програмами.
  • Інтернет-журналістика – ця галузь розвивається швидкими темпами. Різноманітні інтернет-видання постійно шукають креативних журналістів, які працюють віддалено.
  • Друковані видання, газети, журнали державного, регіонального та місцевого значення.
  • Радіо.